الدوحة ـ فريد عبدالباقي



رفض النجم الكولومبي خاميس رودريغيز المشاركة مع الريان القطري في مسابقة دوري أبطال آسيا المقامة حاليا في الرياض بنظام التجمع حتى 27 الجاري.



وانضم رودريغيز إلى بعثة النادي القطري بالسعودية، من أجل المشاركة مع فريقه في منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم الهلال السعودي حامل اللقب والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكي، إلا انه ادعى أنه مصاب، وغير جاهز فنيا للمشاركة مع الريان، حيث خرج من قائمة الفريق أمام الاستقلال الطاجيكي في المواجهة التي جرت أمس الأول على ستاد الملك فهد الدولي والتي انتهت بفوز الريان بنتيجة 3-2.



ويسعى رودريغيز إلى مغادرة أسوار الريان والعودة مجددا إلى الاحتراف بالقارة الأوروبية، لاسيما أن عقده لا يتحمل أي شروط جزائية حيث يمكن الرحيل عن الفريق القطري في أي وقت دون الحصول على موافقة إدارة نادي الريان.



الى ذلك، يبحث الدحيل والغرافة عن تصحيح مسارهما في دور المجموعات وتحقيق أول انتصار لهما يعزز من حظوظهما نحو المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وذلك عندما يواجه الدحيل فريق سباهان أصفهان الإيراني في الـ8:15 مساء اليوم في ثان جولات المجموعة الرابعة، فيما يلتقي الغرافة بفريق أهال التركمنستاني في 11:15 مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وكان الدحيل خسر الجولة الأولى أمام التعاون السعودي بنتيجة 1-2، وتعادل الغرافة سلبيا أمام فولاذ خورستان الإيراني.