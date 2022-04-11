23.38 ألف مُطلق ومُطلقة يعملون في الحكومة.. و5.9 آلاف في «الخاص»

المطلقات الكويتيات في سوق العمل أكثر من الرجال بـ 132%

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن سوق العمل الكويتي يضم نحو 391 ألف عازب وعازبة (مواطنين ووافدين) يشكلون نحو 21% من إجمالي قوة سوق العامل البالغة 1.88 مليون شخص، بينما تبلغ حصة العزاب من الرجال بينهم 78% بواقع 304.8 آلاف عازب، فيما يستحوذ النساء على 22% من العدد الإجمالي بواقع 86 ألف عازبة.



وتفصيليا، يستحوذ الوافدون على نحو 80% من العزاب في سوق العمل بواقع 310.6 آلاف شخص لم يتزوج من بينهم 267.5 ألفا من الذكور، و43 ألفا من الإناث، فيما يستحوذ المواطنون على نحو 20% من عزاب سوق العمل بواقع 80.3 ألف مواطن ومواطنة، بينما ترتفع نسبة الاناث العزباوات في سوق العمل من المواطنين على الذكور، إذ تبلغ الأولى 42.97 ألف مواطنة، فيما يبلغ عدد الذكور 37.3 ألف مواطن.



أما المطلقون من الرجال والنساء، فيبلغ عددهم في سوق العمل المحلي نحو 29.32 ألف مطلق ومطلقة، بينما يستحوذ المواطنون على أكثر من 90% من ذلك العدد بواقع 26.48 ألف مطلق ومطلقة، فيما تزيد أعداد المطلقات من المواطنات عن المواطنين بـ 132% إذ يبلغ عددهم 18.5 ألف مواطنة، مقابل 7.96 ألف مواطن.



ويستحوذ القطاع الحكومي على ربع عزاب سوق العمل تقريبا، إذ يوجد في الجهات الحكومية نحو 93.06 ألف موظف وموظفة لم يتزوجوا، من بينهم 61.64 ألف عازب وعازبة من المواطنين، فيما تزداد أعداد المواطنات العزباوات عن المواطنين في ذلك القطاع وذلك بواقع 36 ألف مواطنة مقابل 25.6 ألف مواطن، يأتي ذلك إلى جانب 31.4 ألفا من الوافدين العزاب في الحكومة يزداد فيها الذكور عن الاناث حيث يبلغ عدد العزاب الرجال منهم 22.4 ألفا مقابل 9 آلاف للنساء.



وتسيطر الحكومة على 80% من أعداد المطلقين في سوق العمل بالكويت، إذ بلغ عددهم 23.38 ألف مطلق ومطلقة، من بينهم 21.36 ألف مواطن ومواطنة، فيما يزيد أعداد المواطنات المطلقات في الحكومة على الرجال بأكثر من الضعف وذلك بواقع 15.3 ألفا مقارنة بـ6 آلاف، فيما بلغ عدد المطلقين الوافدين في الحكومة نحو 2019 شخصا من بينهم 1260 ذكرا، و759 إنثى.



ويستحوذ القطاع الخاص على 76% من أعداد العزاب بسوق العمل، بواقع 297.85 ألف شخص من بينهم 279.2 ألف وافد ووافدة بواقع 245.12 ألفا من الذكور و34 ألفا من الاناث، بينما يبلغ عد المواطنين العزاب في القطاع ذاته 18.65 ألفا من بينهم 11.7 ألفا من الذكور، و6.94 آلاف من الإناث.



ويبلغ عدد المطلقين في القطاع الخاص نحو 5.94 آلاف مطلق ومطلقة من بينهم 5.12 آلاف من المواطنين بواقع 1.9 ألف مواطن إلى 3.2 آلاف مواطنة، بينما يبلغ عددهم في الوافدين 821 مطلقا ومطلقة بواقع 127 من الذكور و694 من الإناث.