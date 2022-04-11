سلطان العبدان



وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في تقرير تنشره «الأنباء» على الاقتراح الذي قدمه النائب مبارك الخجمة لمنح العسكري آخر مربوط رتبته، ويحسب تقاعده على هذا الأساس إذا أحيل الى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة خدمة تبلغ



25 سنة فعلية وأتم من العمر 45 سنة فأكثر وحصل على 3 علاوات دورية. وكان الخجمة قد اقترح منح العسكري آخر مربوط رتبته، ويحسب تقاعده على هذا الأساس إذا أحيل إلى التقاعد برتبة وكيل أول، وكان قد استوفى مدة خدمة تبلغ 25 سنة فعلية وأتم من العمر 45 سنة فأكثر وحصل على 3 علاوات دورية.



وقال النائب الخجمة في تصريح



لـ «الأنباء»، إن رجال وزارة الداخلية يبذلون جهودا واضحة لحفظ الأمن، الأمر الذي يوجب على أعضاء السلطتين إيلاؤهم الأهمية القصوى تقديرا لجهودهم. وأضاف الخجمة: نطالب الحكومة بضرورة الموافقة على هذا الاقتراح والعمل به لإنصاف منتسبي وزارة الداخلية.