رشيد الفعم



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل سموه أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.

وعلى صعيد استقالة الحكومة، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تعقد اجتماعها المعتاد اليوم، مشيرة الى ان الوزراء لم يتلقوا حتى مساء امس دعوات لعقد الاجتماع.

وشددت المصادر على ان استقالة الحكومة لاتزال معلقة لحين الوصول الى رؤية شاملة لحل الأزمة السياسية الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لما ستتوصل إليه المشاورات التي تجري حاليا، والتي بحثت أغلب جوانب الأزمة وأسبابها وتداعياتها وما سيترتب عليها.

وقالت: ان الوضع العام لايزال تحت التقييم، وانه لم يتم التوصل الى حل جذري للقضية او تفاهمات قد تكون مفصلية تبنى على اساسها وأثرها مرحلة لاحقة من العمل، مشددة على ان جميع المشاورات كانت تتجه نحو ايجاد حل لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس بطريقة دستورية قائمة على مبدأ فصل السلطات وتعاونها.

وأوضحت المصادر أنه بإمكان الحكومة عقد اجتماعها المعتاد في حال اقتضت الضرورة وفي أي وقت يستدعي ذلك.