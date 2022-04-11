صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 1 لسنة 2022 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، وجاء فيه:
مادة أولى: يستبدل بنص البند (1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 13، 14، 15) من المادة الثانية من المرسوم رقم 1 لسنة 2022 المشار اليه النص التالي:
1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.
3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
4 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء غيابه.
5 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.
15 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.