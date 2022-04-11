محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارات تسكين بعض المناصب تضمنت تعيين العقيد راشد الملا مديرا للتنسيق والمتابعة والمقدم خالد العيدان مديرا مساعدا وذلك في الإدارة العامة بمكتب وزير الداخلية.



وفي إدارة المراسم تم تعيين العقيد مبارك الشطي مديرا والمقدم احمد ابل مساعدا، كما تم تعيين العقيد سليمان العريفان مديرا لصندوق الشرطة والمقدم عبدالعزيز الجري مساعدا، والعقيد مشعل الراشد مديرا للعلاج بالخارج والمقدم عبدالعزيز الرجيب مساعدا، والعقيد بسام العطار مديرا للخدمات المالية والإدارية والصيانة والمقدم نايف الرشيدي مساعدا، والمقدم محمد الفارس مديرا لديوان الوزارة والمقدم عبدالوهاب العجيل مساعدا.