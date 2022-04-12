81.4 مليون دينار عقوداً وقّعتها الشركة خلال فبراير الماضي شملت 11 عقداً

المقاولون يترقبون زيادة في عمليات الإنفاق على المشاريع النفطية خلال 2022

أحمد مغربي



كشفت إحصائية رسمية حصلت عليها «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت وقعت 23 عقد مشاريع بقيمة 112.3 مليون دينار (ما يعادل نحو 370 مليون دولار) خلال فترة الربع الأول من 2022، وذلك لتنفيذ مشاريع وعقود لتطوير عمليات الإنتاج للنفط والغاز خلال العام الحالي وبعض العقود يمتد تنفيذها لعدة سنوات مقبلة.



ووضعت الكويت خطة إستراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.



وتنفذ شركة نفط الكويت عددا من المشروعات الإستراتيجية التي سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في عام 2025.



وفي التفاصيل، أظهرت الإحصائية ان شركة نفط الكويت وقعت خلال شهر يناير الماضي عقود 7 مشاريع نفطية بقيمة 15.5 مليون دينار، وشملت العقود الموقعة عقدا بقيمة 3.8 ملايين دينار لصيانة المباني والأعمال المدنية في مستشفى الأحمدي التخصصي، فيما تم توقيع عقد آخر بقيمة 4.3 ملايين دينار لإنشاء خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في غرب الكويت وهي منطقة آبار للحقول الجديدة، وعقد ثالث بقيمة 4.2 ملايين دينار لتنفيذ برنامج لتصاريح الدخول في المرافق المختلفة للشركة. وجاء شهر فبراير في صدارة توقيع العقود الجديدة لدى شركة نفط الكويت، حيث وقعت الشركة 11 عقدا بقيمة 81.4 مليون دينار، حيث وقعت الشركة اكبر عقد خلال الشهر مع شركة شلمبرجير الأميركية بقيمة 41 مليون دينار لتزويد الشركة بمضخات حديثة لحفر آبار النفط، وهي عبارة عن مضخات حلزونية لامركزية (PCPs) يتم استخدامها في حفر آبار النفط. ووقعت الشركة عقدين آخرين بقيمة 24 مليون دينار مع شركة بي آر مايوت البريطانية للقيام بالعمليات المساندة لأبراج الحفر، وتوقيع عقد بقيمة 3.9 ملايين دينار مع شركة الدار للأنظمة لتقديم خدمات أوراكل المالية والموارد البشرية، وعقد آخر بقيمة 6.5 ملايين دينار لتقديم نظام الحماية الكاثودية المتخصص مع شركة دونج يانج من كوريا الجنوبية.



وخلال شهر مارس وقعت الشركة 5 عقود فقط بقيمة 15.4 مليون دينار، حيث وقعت «نفط الكويت» عقدين بقيمة 8.8 و5.4 ملايين دينار لتوريد مواد لعمليات الحفر مع شركتين صينية وأميركية.



ويترقب العديد من المقاولين زيادة اعداد المشاريع والإنفاق على المشاريع النفطية خلال المرحلة المقبلة، حيث تتوقع كبرى الشركات النفطية العاملة في البلاد الحصول على عقود كبرى من «نفط الكويت» لتنفيذ أعمال تمتد للسنوات الخمس المقبلة.

28 مناقصة لدى «جهاز المناقصات»

أظهرت البيانات أن شركة نفط الكويت لديها حاليا 28 مناقصة مطروحة أمام المقاولين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يتنافس عليها مئات الشركات المحلية والعالمية.

ومن هذه المناقصات تقديم خدمات الصيانة لصهاريج التخزين في منشآت شركة نفط الكويت، وإدارة المخلفات ضمن مناطق جنوب وشرق الكويت ومناطق التصدير والعمليات البحرية الخاصة بالشركة وتزويد أيدي عاملة مساعدة طبية لمستشفى الأحمدي، ومناقصة لاستبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت، وخدمات استشارية لتقييم تأثير عمليات على الكويت عن طريق استخدام شبكة لمراقبة جودة الهواء وتخصيص المصادر، واستبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع جنوب الكويت، وخدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت، وتزويد خدمات صيانة للأسطول البحري للعمليات البحرية وإنشاء محطة فرعية للاستهلاك في الصابرية ومحطات فرعية في مركز التجميع 23 وجهاز مولد ديزل للطوارئ في مركز التجميع والأشغال المتصلة بها، وتصميم وبناء وتوريد قوارب أخرى لمكافحة واسترجاع التلوث النفطي.

ولدى شركة نفط الكويت كذلك حزمة من المناقصات تتمثل في توفير خدمات الدعم لنظام إدارة المعلومات الصحية وإنشاء منشأة اختبارات طويلة الأمد في حقل الصابرية وإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في منطقة شمال وغرب الكويت.