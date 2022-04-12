510.5 ملايين دينار أُنفقت على «البطالة».. و129.5 مليوناً لـ «المرض والعجز»

231 مليون دينار صُرفت على الحماية غير المصنفة.. و23.38 مليوناً على الورثة

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن الحكومة أنفقت ما يناهز 930 مليون دينار (3.058 مليارات دولار) على الحماية الاجتماعية للمواطنين في 11 شهرا، وذلك بمعدل إنفاق يبلغ نحو 72% من الاعتمادات المخصصة للإنفاق على ذلك الشأن طوال العام والبالغ قيمتها 1.29 مليار دينار.



وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها «الأنباء» أن الوزارات والإدارات الحكومية أنفقت من مصروفات الحماية الاجتماعية نحو 268 مليون دينار خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وذلك بمعدل إنفاق بلغت قيمته 60% قياسا إلى اعتمادات قدرت بـ 446.75 مليون دينار، بينما أنفقتها الجهات ذات الميزانيات الملحقة نحو 661.67 مليون دينار تشكل ما نسبته 78.1% من اعتمادات مقدرة عند 847.26 مليون دينار.



وتفصيلياً، استحوذ الإنفاق على الحماية الاجتماعية من البطالة على 55% من حجم الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية للمواطنين بواقع 510.54 ملايين دينار، تشكل في مجملها 82% من الاعتمادات المقدرة للإنفاق على ذلك الجانب عن العام كاملا والبالغ قيمتها 623.8 مليون دينار.



وسجل الإنفاق على الحماية الاجتماعية من المرض والعجز 14% من إجمالي الإنفاق بواقع 129.55 مليون دينار من أصل 197 مليون مقدرة للإنفاق على ذلك الجانب عن العام كاملا، فيما يتوع الإنفاق الفعلي على ذلك الجانب بواقع 129.5 مليون دينار في الجهات ذات الميزانيات الملحقة، و24 ألف دينار في الوزارات والإدارات الحكومية.



وبلغ حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ «الورثة» نحو 2.5% من إجمالي الإنفاق الفعلي بواقع 23.38 مليون دينار خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنصرم، من بينها 20.78 مليون دينار أنفقتها الجهات ذات الميزانيات الملحقة، و2.6 مليون دينار أنفقتها الوزارات والإدارات الحكومية.



وبلغ حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأسرة والأطفال نحو 13.44 مليون دينار وذلك بنسبة إنفاق بلغت 96% مقارنة مع اعتمادات مقدرة بلغت 14 مليون دينار جميعها تنفقها الوزارات والإدارات الحكومية.



واستحوذ الإنفاق على الحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر على 25% من حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية ككل وذلك بواقع 231 مليون دينار، من بينها 815 ألف دينار أنفقتها الجهات الملحقة، و230.15 مليون دينار أنفقتها الوزارات والإدارات الحكومية، بينما بلغ الإنفاق على الاستبعاد الاجتماعي 802.84 ألف دينار تشكل 22% من حجم الاعتمادات المقدرة للعام عند 3.65 ملايين دينار.

الإنفاق على «الشيخوخة».. صفر

أظهرت الأرقام أن الحكومة رصدت نحو 160 ألف دينار للحماية الاجتماعية تجاه «الشيخوخة»، إلا أن ذلك البند لم يسجل أي إنفاق طوال 11 شهرا، ليصير المصروف الفعلي على «الشيخوخة» صفراً.