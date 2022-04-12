مع استمرار جهود جهاز حماية المنافسة في أداء مهمة المناصرة، عقد الجهاز ورشة تعريفية مع اتحاد المدارس الخاصة في المدرسة العالمية الأميركية في منطقة حولي، وبحضور ممثلين من إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية.



وقال الجهاز في بيان صحافي، إن الورشة هدفت الى رفع وعي المؤسسات التعليمية بقانون حماية المنافسة وبدور ومهام الجهاز، مبينا أنها تضمنت شرحا عاما عن أجهزة المنافسة عموما وطبيعة دورها في اقتصاديات الدول وعن جهاز حماية المنافسة في الكويت وتاريخه، والجانب القانوني له، وأهمية الإلمام بهذه الجوانب.



وأضاف أن الورشة شملت تقديم ثلاثة عروض معنية بالمهام الثلاث الرئيسية للجهاز وهي إنفاذ القانون، تنظيم التركزات الاقتصادية ـ أي الاندماجات والاستحواذات، والمناصرة ـ أي نشر ثقافة المنافسة والتعريف بالقانون ومهام الجهاز للجهات المعنية والقيام بدراسات تقييم المنافسة في قطاعات مختلفة.



وخلال الورشة دار نقاش مثمر بين متحدثي الجهاز والمشاركين من أعضاء الاتحاد ركز على دخول هذا القطاع تحت نطاق القانون وكيفية تقديم الشكاوى ومتطلبات الإخطارات بالتركزات الاقتصادية وسبل التعاون ما بين الجهاز وأعضاء الاتحاد وإدارة التعليم الخاص في وزارة التربية. واكد الجهاز حرصه على عقد مثل هذه الورش ولقاءات اخرى مستقبلا، بما يزيد الوعي بالجهاز وبقانون حماية المنافسة ويصب في مصلحة الجميع.