خليل: المشاركة في المزادات متاحة للجميع لشراء أي عدد يريدونه وبسعر الجملة.. و فريق فني متخصص لفحص السيارات المعروضة

أعلنت شركة جلف أوتو المنصة الالكترونية الأولى من نوعها بالكويت المتخصصة في تنظيم المزادات الإلكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة، عن انطلاق أولى مزاداتها في السوق الكويتي. وأوضح وليد خليل المدير التنفيذي لشركة «جلف أوتو» في تصريح صحافي لـ «الأنباء»، أن الشركة ستقوم بدور الوسيط بين شركات السيارات وتجمع بائعي الجملة مثل وكالات السيارات وشركات تأجير السيارات من جهة، وتجار البيع بالتجزئة أصحاب مكاتب السيارات من جهة أخرى، حيث أوضح انه وفقا لمسح أجرته الشركة فإن هناك أكثر من 200 تاجر سيارات لديهم صالات عرض ولكن ليس لديهم امكانية الوصول الى المزادات التقليدية، وهم يعانون من التهميش ويواجهون تحديات متعددة لأسباب عدة، في مقدمتها أن المزادات الكبيرة غالبا ما تكون مقتصرة على كبار التجار الذين لديهم قدرة شرائية، إضافة إلى ضعف التواصل مع كبار البائعين من الوكالات وشركات التأجير، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم، وعدم قدرتهم على الحصول على تشكيلة واسعة من السيارات بأسعار مناسبة، ومن هنا أتت فكرة جلف أوتو.



المنافسة العادلة



وعن دور «جلف أوتو»، أوضح خليل ان الشركة تسعى الى تخفيف العبء عن الوكالات وشركات تأجير السيارات، وذلك عن طريق تنظيم المزادات والتكفل بكافة ما يلزمها، مع إتاحة الفرصة للمشاركين في المزادات لشراء أي عدد يريدونه وبسعر الجملة، ولضمان تحقيق هذه الأهداف فإن التسجيل والمشاركة في المزادات سيكونان متاحين لتجار التجزئة المسجلين فقط للحفاظ على سعر الجملة، وسنعمل على توصيل البائع بالمشتري بطريقة سلسة ومبسطة.



إجراءات مبسطة



وعن كيفية إجراء المزادات، بين خليل ان الشركة التي لديها الرغبة في الاستفادة من خدمات «جلف أوتو» ما عليها إلا التواصل معنا وإرسال بيانات السيارات المراد إعادة تسويقها، ومن ثم تقوم «جلف أوتو» بإرسال فريقها الفني المتخصص لفحص تلك السيارات وإعداد تقرير شامل ومفصل لكل سيارة، بعد ذلك يتم طرح السيارات للمزاد على منصة «جلف أوتو» لفترة زمنية محددة، ليقوم التجار المعتمدون بالمزايدة على كل السيارات بسرية وشفافية، وفي آخر العملية تتم ترسية المزاد على أصحاب العروض الأعلى.



وأضاف: يحق للبائع طرح أي نوع من السيارات المستعملة شرط أن تكون بحالة فنية قابلة للاستخدام، ولا يتم عقد المزاد إلا بعد قيام الفريق الفني التابع للشركة بفحصها بشكل كامل وتفصيلي، والجدير بالذكر أن هذه العملية تتم على المنصة الالكترونية من البداية الى النهاية، حيث يمكن متابعة مرحلة العملية من خلال نفس المنصة.



ولضمان سهولة الإجراءات فإن الشركة ستكون حلقة وصل بين البائع والمشتري لتحويل مبالغ الشراء عبر تحويلات مصرفية حيث تقوم «جلف أوتو» بعملية التنسيق لإكمال إجراءات نقل ملكية السيارة حسب الاجراءات المعتمدة بالكويت، كذلك فإن الشركة لا تشترط حدا أدنى لعدد السيارات التي يمكن للعميل شراؤها، وذلك على عكس ما تفعله بعض الشركات التي تفرض على التجار شراء كمية من السيارات للحصول سعر الجملة.



مزايا متعددة



ذكر خليل ان هناك مزايا متعددة تتمتع بها شركة «جلف أوتو»، كونها أول سوق إلكترونية لمزادات السيارات المستعملة في المنطقة، كما أنها فكرة جديدة لمزادات السيارات المستعملة مخصصة حصريا للتجار المعتمدين، وتعمل حلقة وصل بين وكلاء السيارات وشركات التأجير من جهة ومكاتب السيارات المستعملة المعتمدين من جهة أخرى، كذلك فإن الإمكانات الكبيرة التي تملكها الشركة تضمن توافر عدد كبير من تجار السيارات المستعملة المعتمدة بأكثر مما تستوعبه المزادات التقليدية، مع إمكانية شراء أي عدد من السيارات دون وضع حد أدنى، إضافة إلى أن العضوية والمشاركة في المزادات مجانية، حيث توفر «جلف أوتو» باقات استثنائية لفترة محدودة.