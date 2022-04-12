أقرت الجمعية العمومية لشركة التجارية العقارية التي عقدت بنصاب بلغ 86.59%، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالفتاح معرفي، أن الشركة مستمرة في العطاء وتحقيق التوسع الإقليمي والجغرافي اعتمادا في معظمه على مصادر الأموال الداخلية للشركة من خلال التخلص من بعض الأصول غير المدرة.



وذكر أن إدارة الشركة تجتهد لوضع وتطوير الخطط الاستراتيجية المتحفظة والواعدة للتوسع والتطوير والاستثمار ما يحقق نتائج مالية قوية وفقا لحلول عملية ومبتكرة تتميز بالمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها وكذلك مواجهة التحديات واكتشاف آفاق جديدة بما يحقق الفائدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها.



وقال: «على الرغم من استمرار التحديات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي لا تزال تلقي بظلالها في التأثير على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، إلا أن الشركة التجارية استطاعت أن تحافظ على مسارها ونهجها وذلك بفضل الاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والذي يسعى دوما لتطوير الأداء وتحقيق نمو في حقوق المساهمين».



وذكر معرفي أن نتائج الشركة خلال 2021 تدل على تعافي أداء الشركة من آثار جائحة كورونا، بما في ذلك تحقيق نسب أداء وعوائد مرتفعة خلال 2021 مقارنة بالعام 2020، وكذلك تحسن النتائج في العديد من الأنشطة وأهمها الزيادة في الدخل التشغيلي.



يذكر أن «التجارية» أعلنت سابقا أن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 12.53 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 34.1 مليون دينار.