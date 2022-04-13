الامساك مع الأذان



بعض الناس يأكل أثناء الأذان الثاني للفجر حتى ينتهي الأذان، فما حكم هذا الفعل؟



٭ يمكن الحكم حسب حال المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد اليقين لطلوع الفجر؛ فإن الواجب على من سمعه ان يمسك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». رواه البخاري، وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر؛ فالأولى ان يمسك اذا أذن، ولا بأس لو أكل؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأفضل الاحتياط والامتناع.



دعاء السحور



هل ثمة ذكر أو دعاء يقال عند السحور، دلالة على ارادة الصيام؟



٭ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا الأمر، ولو علمه لأي إنسان لأبلغه لغيره، ولكن هذا لم يحصل.



صومه صحيح



إن نام شخص قبل غروب الشمس في رمضان، وبقي نائما لم يوقظه احد حتى طلع الفجر؛ فهل نقول: ان صومه في اليوم الثاني صحيح ولم ينو الصيام؟



٭ نعم صحيح، بناء على من اعتبر ان نية واحدة من اول رمضان تكفي كل الشهر.