بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة: 3.



جاء في الصحيح ان رجلا من اليهود جاء إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)، فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. قال كعب رضي الله عنه: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت. فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. وقال ابن جرير وغير واحد. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوما. ولم ينزل بعدها حلال أو حرام.