ذكرت صحيفة «سبورت» الاسبانية، امس الثلاثاء، أن نادي برشلونة يبدي اهتماما كبيرا بضم الدولي البرازيلي غابرييل ماغاليس، نجم فريق أرسنال لكرة القدم، بعد صفقته الناجحة للاعب أرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانغ، الذي انتقل إلى النادي الاسباني في يناير الماضي في صفقة انتقال مجانية وتألق على مدار الأسابيع الماضية.



وأوضحت الصحيفة أن غابرييل يعد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل المدير الفني، ميكل أرتيتا، على مدار الموسمين الحالي والماضي، وأصبح هدفا لنادي برشلونة الذي ينوي التخلص من صامويل أومتيتي وكليمنت لينغليه ويريد تعويض رحيلهما في الصيف المقبل والتعاقد مع مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، ويرى في غابرييل تلك المواصفات.



وأشارت إلى أن نادي أرسنال يمكنه الموافقة على بيع غابرييل إلى برشلونة ولكن في إطار صفقة تبادلية لعدم امتلاك أموال كافية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى لاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل وعينه على أكثر من لاعب مثل نيتو، ممفيس ديباي وكذلك ريكي بويج.