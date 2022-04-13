فرض رايو فايكانو التعادل على ضيفه فالنسيا 1-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم «الخفافيش» بهدف عن طريق كارلوس سولر باراغان في الدقيقة 57، لكن سيرجيو غوارديولا نافارو أدرك التعادل لفايكانو قبل 7 دقائق من النهاية. ورفع فالنسيا رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع مقابل 34 نقطة لفايكانو في المركز الثالث عشر.



إيطاليا



فاز بولونيا على ضيفه سامبدوريا 2-0 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي. ويدين بولونيا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه النمساوي ماركو ارناوتوفيتش الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 61 و76. الفوز رفع رصيد بولونيا إلى 37 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.