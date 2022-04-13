ألمح قلب الدفاع الدولي الإيطالي جورجيو كييليني الى إمكانية رحيله عن يوفنتوس في نهاية الموسم، أي قبل انتهاء عقده الممتد حتى 2023، لكنه سيستمع في الوقت الحالي بالمباريات المتبقية له مع «السيدة العجوز».



وبما أنه يحتفل في أغسطس المقبل بميلاده الثامن والثلاثين، فقرار الرحيل عن يوفنتوس الصيف المقبل يضع كييليني أمام خيار الانتقال الى الدوري الأميركي «أم أل أس» أو اعتزال اللعب نهائيا.



وفي مقابلة له خلال حفل إطلاق وكالة «ريسيت غروب» الإخبارية التي يملكها مدير أعماله دافيدي ليبي، نجل مدرب يوفنتوس السابق مارتشيلو ليبي الذي قاد إيطاليا إلى لقب مونديال 2006، قال كييليني ردا على إمكانية رحيله عن «السيدة العجوز» هذا الصيف «يتوجب علي تقييم العديد من الأشياء».