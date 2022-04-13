يرغب الإسباني سيرخيو راموس، قلب دفاع باريس سان جرمان الفرنسي البالغ 36 عاما، البقاء 4 أو 5 مواسم إضافية في الملاعب بحسب ما كشف لمنصة «برايم فيديو».



وانضم راموس إلى الفريق المملوك قطريا في يوليو الماضي حتى يونيو 2023، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد، كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.



وقال راموس لناقل الدوري الفرنسي: «أرغب باللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة». وتابع «وقعت لسنتين هنا مع باريس سان جرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى».



وأضاف راموس الذي حمل ألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021 «طالما أنا قادر على الصمود بدنيا، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركزا».



ومنذ قدومه إلى سان جرمان، واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.