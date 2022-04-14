نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) مجموعــــــة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة ضمن المشروع التدريبي المتكامل الذي اعتمدته الشركة للعام 2022 وشمل مجالات العمل المختلفة بهدف تعزيز جهود الشركة لتطوير أداء موظفيها وتنمية قدراتهم لتقديم أفضل مستوى من التعامل مع العملاء وتحقيق أهداف الشركة التسويقية والبيعية، وتدريبهم على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات في مجالات عملهم وذلك حرصا من شركة بيتك تكافل على تطوير موظفيها ورفع أدائهم العملي.



ومن أبرز البرامج التدريبية التي نظمتها الشركة مؤخرا في المجال المالي والمحاسبي «إعداد الميزانيات التقديرية السنوية والأسس الحديثة للمحاسبة وإعدادها» و«مخاطر الاحتيال المالي بالبيانات المالية» وفي مجال التسويق «أسرار البائع المحترف» وفي مجال الادارة «إدارة وتنظيم الجمعيات العموميـــــة للشركــات المساهمة»، وقد تلقى الموظفون عدة محاضرات تدريبية وثيقة الصلة بمجالات عملهم وتحتوي أفضل وأحدث التطورات العالمية في هذه المجالات بأسلوب علمي مركز وفعال، حيث نظمت الشركة ايضا دورة متخصصة لموظفي قسم الاتصال في مهارات «الاتصال والعلاقات العامة» وتضمنت مجموعة من المواضيع التي تستهدف تعزيز قدرات ومهارات الموظفين المشاركين في التواصل مع العملاء والمجتمع ووسائل الاتصال والترويج للخدمات والمنتجات وخدمة عملاء الشركة وموظفيها مع سبل إجادة التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة. وأعرب الموظفون المتدربون في ختام البرامج عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيمها وتقديمها بالشكل الذي يساعدهم على تطبيق محتواها في أدائهم العملي اليومي، مثمنين ما تميزت به المواد العلمية من ثراء وتنوع وحداثة وكذلك القدرة المتميزة للمدربين وتنوع خبراتهم وثرائهم المعرفي.