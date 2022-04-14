القطاع الخاص ضخ 246 مليون دينار إلى ودائعه بالدينار خلال فبراير

14 % نمواً سنوياً في القروض الاستهلاكية لتصل إلى 1.837 مليار دينار

علاء مجيد



شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال شهر فبراير الماضي ليصل الى أعلى مستوياته تاريخيا مسجلا مستوى 43.162 مليار دينار مرتفعا بنسبة 1.04% وبما يعادل 448 مليون دينار مقارنة بشهر يناير الماضي الذي حقق الائتمان فيه مستوى 42.714 مليار دينار، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 7.87% وبقيمة 3.152 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في فبراير 2021 والذي سجل خلاله مستوى 40 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2022.



وكشفت بيانات «المركزي» أن القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات شهدت تراجعا شهريا طفيفا بنسبة 0.01% وبقيمة 300 ألف دينار خلال فبراير الماضي لتصل إلى 1.837 مليار دينار مقارنة بـ 1.838 مليار دينار في يناير الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا كبير بلغ 14.03% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 1.611 مليار دينار.



بينما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 0.68% خلال فبراير الماضي لتسجل مستوى 14.6 مليار دينار بالمقارنة بـ 14.5 مليار دينار في يناير الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.5% مقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي البالغة 12.864 مليار دينار.



كما ارتفعت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بارتفاع شهريا بنسبة 5.1% لتسجل مستوى 2.910 مليار دينار خلال فبراير الماضي بالمقارنة بـ 2.769 مليار دينار في يناير الماضي وكذلك سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 15.43% مقارنة بمستوياتها في فبراير من العام الماضي والبالغة 2.521 مليار دينار.



كما شهد قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 0.86% لتسجل مستوى 2.220 مليار دينار خلال فبراير الماضي بالمقارنة 2.201 مليار دينار خلال يناير الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 15.8% بالمقارنة بمستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 1.917 مليار دينار.



وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» أن ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 0.38% لتصل إلى 45.46 مليار دينار في فبراير الماضي بالمقارنة مع مستوى 45.29 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في فبراير من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.74% بارتفاع 1.213 مليار دينار في حجم الودائع مقارنة بمستوى 44.251 مليار دينار في فبراير من العام الماضي.



وخفضت الحكومة ودائعها خلال فبراير الماضي بقيمة 187 مليون دينار ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي إلى 7.17 مليارات دينار بتراجع شهري بلغ نسبته 2.54% مقارنة بـ 7.357 بنهاية يناير الماضي، وبشكل سنوي فقد تراجعت بنسبة 4.1% مقارنة بمستوياتها في فبراير من العام الماضي البالغة 7.47 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 307 ملايين دينار من أرصدتها خلال عام.



وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.69% شهريا خلال شهر فبراير لتصل الى 35.726 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 246 مليون دينار من ودائعه بالدينار، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 1.017 مليار دينار عن مستويات فبراير من العام الماضي البالغة 34.709 مليار دينار وبنسبة 2.93%.



وخلال فبراير ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث ارتفعت بنسبة 4.73% لتصل الى مستوى 2.568 مليار دينار بنهاية فبراير، كما ارتفعت أيضا ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 24.3% بارتفاع 603 ملايين دينار عن مستويات فبراير من العام الماضي والبالغة 2.065 مليار دينار.