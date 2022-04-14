هدفنا تحويل طموحات العملاء إلى حقيقة ملموسة بالاستثمار في موظفينا

216.2 مليون دينار إجمالي احتياطيات مواجهة خسائر القروض

نستهدف زيادة حصة «التجاري» السوقية وتحسين الخدمات وجودة الأصول

البنك سبّاق في إطلاق المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة للعملاء

الدعيج: 480 مليون دينار تمويلات البنك لمشاريع جديدة

البنك يسرّع ضخ استثماراته في مبادرات النمو التي تدعم إستراتيجيته

علي إبراهيم



أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري الكويتي التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 83.89%، كافة بنود جدول الأعمال، إذ وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن 2021، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك بواقع 20 فلسا لكل سهم، بما قيمته 39.6 مليون دينار، تشكل 72.5% من الأرباح الصافية.



وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت التجاري الكويتي، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن 2021 كانت سنة مميزة، إذ حقق «التجاري» أرباحا تاريخية ما يقارب 55 مليون دينار، بالإضافة إلى توزيع 40 مليون دينار أرباحا.



وأضاف: تجاوزنا الجائحة وتداعياتها، بالخطوة الاستباقية التي أخذتها العمومية في 2018 بشأن القروض غير المنتظمة، متطرقا إلى سياسة الحيطة والحذر التي أخذها البنك على مدى 3 سنوات، والتي أدت إلى ثمار نتائج هذه السنة والتي تعد نتائج ممتازة.



«يحدونا الأمل والتفاؤل في عام 2022، فعلى الرغم من تحديات العامين الماضيين، قام البنك التجاري بتسريع ضخ استثماراته في مبادرات النمو التي تدعم استراتيجيتنا المرتكزة على العملاء وأصحاب المصالح، وهذا يضعنا في مكانة جيدة لتحقيق النمو في المستقبل».



وأضاف «بينما نضع العملاء في بؤرة اهتمام البنك، حيث إنهم أصحاب مصالح وعلاقات جوهرية ومهمة مع مصرفنا، يبقى هدفنا المشترك هو المساعدة في تحويل طموحات العملاء إلى حقيقة ملموسة عن طريق الاستثمار في موظفينا وضمان اكتسابهم المعارف والمهارات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم».



واستطرد: «سوف نواصل مواءمة أهدافنا حسب مستويات الأداء، بحيث يتمكن التجاري من اقتناص المزيد من فرص النمو بصورة أكثر شمولية واستدامة، وسوف نواصل التركيز على إدارة التكاليف بما يدعم استمرارية المرونة المالية والاستراتيجية التي يتمتع بها مصرفنا، ونرى في البنك التجاري أن المزيج الفريد الذي يتمتع به مصرفنا من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية سيظل بمثابة العامل الحاسم في تحقيق النجاح».



وقال الدعيج إن أساس تقدم البنك، يكمن في التركيز المستمر على أهدافه الاستراتيجية، والتي من أهمها زيادة وتعزيز حصة مصرفنا السوقية وتحسين الخدمات وجودة الأصول وزيادة الاستثمار في مواردنا البشرية والتطور التكنولوجي والرقمي في ظل التركيز على أهمية الحوكمة والبيئة والخدمة المجتمعية.



وأشار إلى أن تركيز «التجاري» الاستراتيجي على تسهيل وضبط وتنويع الخدمات المصرفية قد وضع البنك في مكانة جيدة لتحقيق النمو في المنتجات والتكنولوجيا والرقمنة المصرفية، وفي ظل التحولات الرقمية المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم، فإن ثقة العملاء تعتبر من أهم الضروريات، ولتأكيد هذه الثقة واصل مصرفنا الاستثمار بشكل استباقي في توفير برامج الحماية الإلكترونية لتحقيق الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر بهدف حماية بيانات العملاء وضمان حصولهم على تجربة مصرفية آمنة عند التعامل مع التجاري.



واستعرض الدعيج ملخص البيانات المالية لعام 2021، إذ قال إن البنك واصل تحقيق نتائج طيبة على مستوى الأرباح التشغيلية، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية قبل المخصصات 11%، ومنذ عام 2018، تبنى تطبيق سياسة استباقية تقضي بالاعتراف المبكر بحالات الإحلال والتعثر، ونتيجة لذلك فإن القروض غير المنتظمة قد بلغت «صفرا» للعام الرابع على التوالي، وهذا يعكس التزامنا بالعمل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة مع الحفاظ على مراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة. كما قمنا أيضا بتخصيص جزء مناسب من الأرباح التشغيلية لتكوين مخصصات تقديرية مقابل بعض القروض.



وأشار إلى أن البنك سجل أرباحا صافية مقدارها 54.6 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بمبلغ «صفر» عن العام الماضي، ويعود الارتفاع الملحوظ في الأرباح خلال العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 81.3 مليون دينار أو بنسبة 11.1% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أسعار الفائدة المنخفضة التي سيطرت على المشهد الاقتصادي. وذكر أن الأرباح التشغيلية للعام الماضي تضمنت منحة حكومية وأرباح ملموسة من إعادة التقييم بالقيمة العادلة لبعض المشتقات ذات الطبيعة غير المتكررة، كما أن بنهاية 2021، بلغ إجمالي الاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك لمواجهة خسائر القروض 216.2 مليون دينار.



المؤشرات المالية



قال الدعيج إن الإيرادات التشغيلية بلغت 124.8 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 81.3 مليون دينار في 2021، بانخفاض بنسبة 5.1% و11.1% على التوالي مقارنة بـ 2020، وبلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.9%.



وارتفعت قروض وسلف العملاء لتبلغ 2.278.1 مليون دينار وهي في نفس مستوى عام 2020، إلا أن إجمالي الأصول البالغ 4.289.7 ملايين دينار قد انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس سنوي مقارن.



واحتفظ البنك بنسب رقابية قوية، تجاوزت بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.0%، ونسبة تغطية السيولة 130.0%، ونسبة صافي التمويل المستقر 104.2% ونسبة الرفع المالي 12.2%. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن البنك التجاري لم يضطر لاستخدام التعديلات المخففة التي أصدرها بنك الكويت المركزي مشكورا على بعض التعليمات الرقابية وأدوات وسياسة التحوط الكلي في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشي وباء (19-Covid) في سبيل تقديم الدعم اللازم للبنوك والاقتصاد المحلي.



وأضاف «إن إنجازاتنا المحققة هذا العام وطموحاتنا للمستقبل أصبحت ممكنة التحقيق بفضل فريق العمل المتميز والمتعاون، وان مهنية فريق الإدارة وتفانيهم في العمل كانت الركيزة الأساسية لكل ما تحقق من إنجازات، وسوف نستمر في البناء على هذا الزخم في السنوات القادمة، من خلال الاستثمار في مواردنا البشرية وذلك على مستوى جميع القطاعات والإدارات لتمكين موظفينا من تطوير مسيرتهم المهنية».



وذكر أن 2021 شهد استمرار تداعيات فيروس كورونا وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، تخللها عقد محادثات ومؤتمرات محورية حول أسعار النفط وتغير المناخ، وفي خضم هذه الظروف الصعبة، تمكنت إدارة البنك مرة أخرى من مواجهة التحديات وتوجيه دفة القيادة لجميع أصحاب المصالح نحو العمل بكل كفاءة وفعالية.



وأكد أن «التجاري» كان حاضرا كعهده دوما لتقديم جميع الخدمات لعملائه بتوظيفه لأفضل الأدوات التكنولوجية والرقمية الأكثر تطورا لموظفي الخطوط الأمامية بما يمكنهم من تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا عبر نقاط الخدمات المختلفة. وأوضح أن البنك واصل التركيز على تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية بما يدفع نحو تعزيز وإثراء العلاقات مع العملاء، إذ أثمرت جهودنا تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا مع المحافظة على عوامل القوة المالية ومنظومة إدارة المخاطر الحصيفة.



تمويلات مشاريع وطنية



وقال الدعيج إن البنك قام بتمويل مشاريع جديدة لها أهمية وطنية بنحو 480 مليون دينار، حيث تم منح تمويل مباشر لمشروع جديد ضمن جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبرعاية الهيئة العامة للرعاية السكنية، علاوة على ذلك، كان البنك أحد المديرين الرئيسيين لقرض مشترك يتعلق بمشروع مرفق إنتاج حقول النفط بقيمة متوقعة تبلغ حوالي 398 مليون دولار.



وذكر أنه خلال العام تم التوسع في شبكة الفروع من خلال افتتاح فرع جديد في مجمع الأفنيوز مجهزا بأحدث المعدات والتكنولوجيا بما يوفر لعملائنا التمتع بتجربة مصرفية رقمية، ويفخر التجاري بأن له أسبقية في إطلاق بعض المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وسيستمر البنك بإضافة المزيد من الخدمات والمنتجات المميزة لعملائه في المستقبل.



وفي إطار جهود البنك في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأعمال الإنسانية والخيرية المبتكرة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة للوطن، يواصل البنك حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات المشاركة في الحملة والتي تحتفظ بحساباتها لدى البنك التجاري.



وواصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» وهي الحملة المبتكرة الحائزة على جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. هذا، كما يشارك البنك في العديد من المبادرات ويتبنى نهج المحافظة على البيئة بالتحول الأخضر «Go Green» حيث يشجع موظفيه على الاهتمام بالبيئة وترشيد استهلاك الماء والطاقة، ويقوم برعاية الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى تنظيف البيئة البحرية والبرية وغيرها من الجهود والصادرات الرامية إلى المحافظة على البيئة.



وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة لتثقيف العملاء وجمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وذلك من خلال موقع البنك الالكتروني وتطبيقه الالكتروني على الهواتف المحمولة وفروعه المنتشرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي وقسم الأسئلة الشائعة على البوابة الالكترونية للبنك.



الجمعية العمومية



هذا، وقد أقرت الجمعية العمومية للبنك التجاري كافة بنود جدول الأعمال ومن بينها تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي، وتقرير مراقبي حسابات البنك، مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني لبلوغه 50% من رأس مال البنك المدفوع، وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم البنك وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة (18) شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره.

متفائلون بالمستقبل.. 2022 أرباحنا وأداؤنا أفضل

قال الشيخ أحمد الصباح «إننا متفائلون بالمستقبل، في ظل رؤية كويت جديدة 2035، وتحسن أسعار النفط المرتفعة، مبينا أن انجاز مشاريع رؤية الكويت سيدفع عجلة الاقتصاد الوطني وينمي الاقتصاد».



وأضاف: نعمل دائما على تحقيق نتائج مرضية، فجهازنا التنفيذي بالبنك «ما يقصر»، وقادر، وحقق عدة إنجازات هذه السنة، ودائما نطمح للأفضل، وفي 2022 أرباحنا وأداؤنا أفضل.

منافسة شرسة.. القروض من دون فوائد

ذكرت محفوظ أن خطوة البنك في منح قروض 70 ألف دينار من دون فوائد لـ 5 سنوات كانت محسوبة، ولفترة محددة، وعدد العملاء الذي جاء إلينا كبير، مبينة أن منح قرض بدون فوائد ينتج عمل آخر مع العميل، مبينة في الوقت ذاته أن تقديم قرض بدون فائدة يعد منافسة شرسة.

إلهام محفوظ: مخصص كامل على أي قرض يتعثر.. يضمن جودة المحفظة الائتمانية

تحدثت الرئيس التنفيذي في البنك التجاري، إلهام محفوظ عن تصفير القروض غير المنتظمة قائلة «نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك تتراوح بين 1 و1.5%، وارتأت المصارف أن هذه النسبة تعد جيدة، وكل البنوك تحاول تقليلها لتكون أدني من 1%».



وأضافت «منذ 4 سنوات طلب المساهمون اجتماعا، وطلبوا أن أي قرض يتعثر يجب اتخاذ قرار مباشر ينطوي على أخذ مخصص بالكامل على القرض وبالتالي يصبح لدينا صفر قروض متعثرة، وهو قرار صعب لكن في نفس الوقت نضمن جودة ميزانية البنك والمحفظة الائتمانية، ونساعد القطاع المصرفي في تخفيض نسب القروض المتعثرة».



وذكرت محفوظ أنه على الرغم من مرور عامين على ظهور فيروس كورونا وتداعياته ما زال تأثيره موجودا إلى حد ما، ونحن جزء من العالم الخارجي ونتأثر بالمتغيرات مثل سلاسل الامدادات والتضخم وحرب أوكرانيا وروسيا وكذلك رفع الفائدة المتوقع 6 مرات في السنة وهو ما سيكسبنا أموالا ولكنه يطرح تساؤلا في الوقت ذاته عن وضع العميل في ظل تلك الظروف، وذكرت أن التبعات قلت ولكن لم تذهب تماما فالتحديات موجودة في 2022 و2023 لن يكون سهلا أيضا.

«التجاري».. سبّاق في توفير الخدمات المتميزة

ذكر الشيخ أحمد الدعيج الصباح أن «التجاري» يطمح دائما لأن يكون سباقا ومن الأوائل في توفير الخدمات المميزة لعملائه عبر الأساليب والتكنولوجيا التي يتبناها، مبينا أن رضا العملاء هو أساس الازدهار وتحقيق النتائج المرضية للجميع.



ولفت الشيخ أحمد الدعيج الصباح في الوقت ذاته إلى أن السنة الماضية شهدت تميزا وإنجازات من قبل الإدارة التنفيذية، مثل المنتجات التي خرج بها البنك في عمليات الدفع الإلكتروني فنحن الوحيدون بالكويت لدينا الدفع عبر ساعة سواتش المزودة بتقنية الدفع اللاتلامسي.

جائزة استراتيجية

قال الشيخ أحمد الدعيج إن منصة ثابر للتعليم الالكتروني Thaber الخاصة بمصرفنا قد حصلت على جائزة استراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزا، وذلك خلال مؤتمر القمة الحكومية التاسعة للموارد البشرية التي ترعاها حكومة إمارة دبي.