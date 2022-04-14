

أسامة دياب



قال السفير الأوكراني لدى البلاد د.أوليكساندر بالانوتسا إن العدوان العسكري الواسع النطاق والأعمال العنيفة التي تتعرض لها أوكرانيا ما هي الا انتهاكات جسيمة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.



وأوضح بالانوتسا في تصريح لـ «الأنباء» أن العالم يرد على الحرب الغادرة عن طريق تقديم المساعدات لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا وطرد الديبلوماسيين الروس، ومنذ بداية الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، طردت الدول الشريكة أكثر من 440 موظفا من البعثات الديبلوماسية الروسية الذين دأبوا لسنوات في نشر روايات دعائية في محاولة لتشويه الواقع وإخفاء الوجه الحقيقي للكرملين.



وأشار إلى دعم العالم غير المسبوق والتضامن مع أوكرانيا وردة الفعل المباشرة للمجتمع الديموقراطي على جرائم النظام الروسي وعزله من المجتمع المتحضر، ونهيب بالشركاء الى ممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا من أجل وقف حربها ضد أوكرانيا، مبينا أن أوكرانيا الآن على وشك العضوية في الاتحاد الأوربي، ودفعت ثمنا باهظا في معارك دامية مع المحتل الروسي لنيل مكانها في العائلة الأوروبية، وثاني أقوى الجيوش في العالم وفي المرتبة الأولى عالميا من حيث الخسائر المتكبدة لأن الخسائر الروسية في أوكرانيا تعادل حجم القوات المسلحة للدول الأخرى. وتابع: أوكرانيا لا تقاتل من أجلها فحسب، بل من أجل السلام ومستقبل النظام الدولي بأسره، وتوفر الغذاء لنحو 400 مليون نسمة ما يعادل 5% من سكان العالم، مساهمة في ضمان الأمن الغذائي العالمي، حتى خلال النضال مع العدو الروسي العنيد تبذل أوكرانيا قصارى جهودها للحفاظ على دورها المهم في صادرات القمح، لأن كل أوكراني يعرف أن الدفاع عن بلاده يحمي العالم من الجوع والمجاعة.