بشرى شعبانبرعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف هنادي المبيلش، ورئيس نادي أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح نظمت الهيئة أول من أمس وبالتعاون مع وزارة الشؤون ومؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة ومجموعة أمهات متلازمة الداون حفل قرقيعان لنزلاء دور الرعاية الايوائية بالهيئة وأبناء من ذوي الاعاقة، وذلك في مركز تنمية المجتمع بالزهراء، حيث تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والفقرات التراثية بالاضافة الى توزيع قرقيعان على الأبناء من ذوي الإعاقة.استهل الحفل بكلمة لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش أكدت فيها حرص الهيئة على تقديم افضل الخدمات لمختلف الفئات، لافتة الى أنها وتسهيلا على ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم تعمل ضمن برنامج عمل الحكومة على تقديم كل إجراءاتها في جميع الافرع المنتشرة بالمحافظات الى جانب المركز الرئيسي.وأشارت المبيلش الى أن الهيئة عملت خلال جائحة كورونا على توفير الدعم سواء العلاج النفسي أو الاجتماعي للابناء من ذوي الإعاقة وأطلقت عدة حملات بالتعاون مع العديد من الجهات، مؤكدة استمرار توفير الخدمات لمساندة ودعم الأبناء وتوفير افضل الخدمات لهم، مؤكدة ان الهيئة تقدم اجراءاتها «اونلاين» بالإضافة إلى المراكز.