أعلنت وزارة الخارجية ان الكويت والمملكة العربية السعودية اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت في 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وأضافت: انه بتاريخ 21 مارس 2022 اتفق وزير الطاقة في السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وتابعت الخارجية: تؤكد الكويت والسعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما في 21 مارس الماضي.

ولفتت إلى أنه سبق ان وجهت الكويت والسعودية الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبّ تلك الدعوات. وتجدد كل من الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد دعواتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.