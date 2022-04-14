في إطار التواصل بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني قام محافظ حولي علي الأصفر بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية في منطقة حولي خلال شهر رمضان المبارك وذلك بحضور الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين فهد أبوشيبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العازمي.



هذا، وقام محافظ حولي بزيارة أعضاء الجمعية في جلسة ودية تبادل معهم اطراف الحديث واطلع على ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم والإجازات التي حققوها.



كما اطلع الأصفر على مركز القرآن الكريم الذي يعنى بطباعة المصحف الشريف على طريقة برايل للمكفوفين. وأشاد بكفاءة المركز الذي يقوم بتصدير 2000 نسخة من القرآن للمكفوفين للدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يميز الكويت.



وزار محافظ حولي قسم السيدات للاطلاع على كافة الانشطة التي يقومون بها، حيث قام بتهنئة عضوات الجمعية اللواتي حققن الميداليات الفضية والبرونزية في بطولة غرب آسيا المقامة في مملكة البحرين الشقيقة والتي تعتبر اول مشاركة نسائية على مستوى المكفوفين. وفي هذا الصدد، أكد الأصفر ضرورة التواصل مع جميع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة وذلك لتقوية اطر التعاون والتكافل المجتمعي.



وأعرب عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي تبذله تلك المؤسسات في خدمة شرائح المجتمع الكويتي.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية ان زيارة محافظ حولي للجمعية لها أثر طيب في نفوس إخوانه لما شهدوه من دعم وتقدير، وتقدم بالشكر إلى المحافظ على هذه المبادرة الطيبة. تأتي هذه الزيارة تقديرا للجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الداعمة لشريحة المكفوفين في المجتمع الكويتي.