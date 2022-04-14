أسامة دياب



أعرب السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج عن سعادته للتطور والتقدم المهم في العلاقات بين بلاده والكويت خلال العامين الماضيين والتي تعتبرها بلاده دولة مهمة للغاية.



وقال جورج، في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار أقامه للجالية الهندية في الكويت: رغم التحديات العديدة لوباء كورونا تمكنا من إحراز تقدم كبير في علاقاتنا السياسية والاقتصادية الثنائية فقيادتنا السياسية على اتصال منتظم، وتسترشد علاقاتنا الثنائية بخريطة طريق تطلعية ستعزز شراكتنا الديناميكية طويلة الأمد، وفي هذا العام نحتفل بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية.



وأضاف: أعتقد أن الجالية الهندية في الكويت يمكن أن تلعب دورا مهما للغاية في زيادة تعزيز علاقاتنا الثنائية، ولا سيما في التواصل مع أصدقائنا الكويتيين ونشر الوعي حول ظهور الهند كلاعب مهم جدا في الشؤون الدولية وكذلك الفرص التي توفرها اليوم، ومن المهم تسليط الضوء على الملف الديبلوماسي المتنامي للهند وتوسيع المشاركة مع العالم، وفخورون بالدور البارز الذي لعبته الهند من خلال توفير اللقاحات والأدوية لأكثر من 150 دولة خلال أزمة كورونا، بصفتها صيدلية العالم.



وتابع: تعزز تعاوننا مع الكويت من خلال إرسال فريق طبي طوارئ من الهند إلى الكويت لمواجهة تحديات الوباء ومن ثم توريد مائتي ألف جرعة من اللقاحات المصنوعة في الهند إلى الكويت، كما تذكرون في المقابل توريد الأوكسجين الطبي من الكويت إلى الهند، ما جعل الكويت أكبر مورد للأوكسجين الطبي للهند، وإنشاء جسر جوي بحري بما في ذلك زيارة 6 سفن بحرية وعدة طائرات تابعة للقوات الجوية إلى الكويت، كما شهدت علاقاتنا التجارية تقدما تصاعديا على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بكورونا.