دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدا أنه يجب «إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل». وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الإستوني «إذا أضاعت أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى».



واتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام قنابل فسفورية واستخدام أساليب لترويع المدنيين خلال غزوها لأوكرانيا. ودعا إلى استمرار العقوبات عليها، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام.



كما سخر زيلينسكي امس من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن ما تصفه روسيا بـ «العملية الخاصة» تمضي على ما يرام، متسائلا «كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟» وأكد أن روسيا فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عدد جنود يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان.



وفي هذا السياق، أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو ميخائيل ليسينكو أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي موجودة في المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا.



وقال ليسينكو لصحافيين «هناك في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم»، مبديا أمله في أن «تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن».



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس ان أكثر من ألف من جنود مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في مدينة ماريوبول المحاصرة، وهي الهدف الرئيسي لموسكو في منطقة دونباس بشرق البلاد التي لم تتمكن بعد من السيطرة عليها.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية استسلام 1026 جنديا من اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكراني.



في الأثناء، زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان امس مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث تتهم القوات الروسية بارتكاب «مجزرة» وقتل مئات المدنيين قبل انسحابها من المدينة.



وقال خان للصحافيين «أوكرانيا مسرح جريمة. إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت. علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة».



هذا، وكشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، عن أن قيادة الجيش الروسي تقوم حاليا بإرسال المزيد من الكتائب العسكرية للمشاركة في الحرب.



وذكرت الهيئة، في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية امس، أنه تم تشكيل ما يقرب من 400 كتيبة في منطقة لينينغراد الروسية وهي تتألف من العسكريين ذوي الخبرة القتالية، حيث يتم إرسالهم إلى أوكرانيا لتعزيز إحدى وحدات فرقة البندقية الآلية الثانية والأربعين التابعة للجيش الثامن.