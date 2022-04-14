أعلنت البحرية الأميركية عن تأسيس «قوة مهام» جديدة مع دول حليفة ستقوم بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن، حيث شن الحوثيون عدة هجمات بقوارب مفخخة.



وأعلن الادميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، للصحافيين عن القوة الجديدة التي سيتم تأسيسها رسميا في 17 الجاري.



وستقوم «قوة المهام المشتركة 153» بـ«تعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن».



وبحسب كوبر، فإن «المنطقة شاسعة للغاية لدرجة أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا».



ومن جانبه، قال المتحدث باسم البحرية الأميركية تيم هوكينز «نعتقد أن قوة المهام الجديدة ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحسين التنسيق مع شركائنا الإقليميين».