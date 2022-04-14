أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على 206 أشخاص من ضمنهم انفصاليين في منطقة دومباس الاوكرانية، إضافة الى افراد من عائلات الاثرياء الروس وشركائهم المقربين.



وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان صحافي ان عقوبات تجميد الاصول وحظر السفر التي تم تنسيقها مع الاتحاد الاوروبي تضم 178 انفصاليا في مناطق شرق اوكرانيا من ضمنهم أليكسندر أنانتشينكو رئيس وزراء جمهورية (دونيتسك) وسيرغي كوسلوف رئيس حكومة جمهورية (لوغانسك).



وأضافت ان العقوبات طالت ايضا ستة من (الاوليغارش) و22 اخرين من المقربين منهم، مؤكدة ان العقوبات البريطانية شملت منذ بداية الحرب الروسية والى غاية اليوم أكثر من 1400 فرد من بينهم 100 ثري روسي وعشرات من الكيانات والشركات الروسية وفي مقدمتها البنوك.