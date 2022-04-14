قال قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور امس إن قتل جميع القادة الأميركيين لن يكون كافيا للثأر لمقتل قاسم سليماني.



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن باكبور قوله «سليماني كان شخصية عظيمة حتى ان قتل جميع القادة الأميركيين لن يكفي للثأر لمقتله». وأضاف «علينا أن نثأر له بالسير على دربه وبأساليب أخرى».



تأتي تصريحات باكبور بعد أيام من إعلان الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أنه لا يدعم رفع فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما تطالب به طهران من أجل إحياء اتفاق 2015 النووي.



وكانت الولايات المتحدة وإيران على شفا صراع شامل بعد أن قتل الجيش الأميركي سليماني القائد البارز في الحرس الثوري في يناير 2020 بهجوم بطائرة مسيرة على مطار بغداد خلال زيارته للعراق. وردت إيران بمهاجمة قواعد أميركية في العراق. وقالت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن سليماني استهدف بسبب تخطيطه لهجمات مستقبلية ضد المصالح الأميركية إضافة إلى مساهمته في التنسيق لهجمات على القوات الأميركية في العراق من قبل عبر ميليشيات تدعمها إيران.