نفى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون امس عقد أي اتفاق سياسي أوسع نطاقا مع الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي بخصوص تأييده لماكرون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي تعقد في 24 الجاري.



وتكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الحالي عقب الانتخابات الرئاسية، سينال دعم ساركوزي بعدما عرض عليه في المقابل الحصول على نفوذ سياسي.



وقال ماكرون للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي «لا يوجد اتفاق»، وذلك بعد يوم من إعلان ساركوزي دعمه له. ويواجه ماكرون منافسة محتدمة مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. وفي السياق عينه، قال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب امس إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد لصالح إيمانويل ماكرون.



وأضاف فيليب عبر أثير إذاعة «فرانس أنتير»: «هذه الانتخابات مازالت مفتوحة، اعتقد أن مارين لوبن يمكن أن تفوز وعلينا أن نأخذ هذه الانتخابات على محمل الجد».