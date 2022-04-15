بقلم: الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية



الجديد فى علاج الصدفية ..العلاج البيولوجي ما له و ما عليه

التهاب فى الجلد و قشور رمادية اللون مصحوبة باحمرار و أحيانا حكة أهم ما يميز مرض الصدفية الذى يعتبرمن الأمراض المزعجة جدا للمريض و ذويه ؛ إذ تستغرق رحلة العلاج عدة سنوات، و احيانا قد يتعرض المريض للتنمر، و رغم انه مرض غير معدٍ إلا أن الكثير قد يحاول تجنب مريض الصدفية

ظهرت مؤخراً عدد كبير من الأدوية الحديثة للصدفية، و هو ما بعث على التفاؤل بعد أن سئم مريض الصدفية من استخدام العلاجات التقليدية. و هى المعروفة بالعلاج البيولوجي أو العلاج الذكي

مرض الصدفية

يقول الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية و العلاج بالليزربأن الصدفية مرض مزمن من أمرض المناعة الذاتية يظهر في صورة نتوءات حمراء ، تنمو سريعاً مكونة العديد من القشور.

إذ تبدأ خلايا الجلد في الإنقسام والنمو بصورة سريعة جداً خلال يومين فقط مقارنة بدورة خلايا الجلد الطبيعية التي تستغرق شهر تقريبا؛ مما يسبب تراكم تلك الخلايا على الجلد وعدم قدرتها على التساقط

علاج الصدفية

يقول الدكتور ماهر محمود ان طرق العلاج التقليدية تبدأ بكريمات الترطيب الموضعية و فى حال فشلها يصف الطبيب كريمات تحتوي على الكورتيزون لمدة يحددها الطبيب المعالج ؛و إذا لم تجدِ الأدوية الموضعية نفعاً يتدرج الطبيب فى وصف بعض الأدوية الفموية أو الحقن أو كعلاج مكمل للعلاج الموضعي، ومن أمثلتها ما يلي ( حقن الكورتيزون او الميزوتريكسات أو السيكلوسبورين أو حبوب الريتينويد ) بالاضافة للعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية و الجديد العلاج بالأكزيمر ليزر و الذى يتميز هو الآخر عن العلاج الضوئي بالدقة و سرعة النتائج

الجديد فى علاج الصدفية (العلاج البيولوجي)

العلاج البيولوجي أو العلاج الذكي يتميز بأنه يهدف إلى السيطرة على السبب بدلاً من تخفيف الأعراض، ويلجأ إليه الطبيب إذا فشلت طرق العلاج الأخرى في السيطرة على تقدم المرض.

حيث تستهدف العلاجات البيولوجية بروتيناً مخصصاً بالجهاز المناعي، له دور رئيسي في حدوث الصدفية

و العلاج البيولوجي من أحدث الأدوية في علاج مرض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي تم البدء باستخدامها قبل 25 سنة تقريباً وتعطى عن طريق الحقن تحت الجلد أو في الوريد

نستخدم العلاج البيولوجي للشخص الذي يعاني من الصدفية المتوسطة أو الشديدة أو التي لايمكن أن نسيطر عليها بفعالية مع علاجات الصدفية الأخرى و الذين لايستطيعون تحمل الآثار الجانبية للأدوية الأخرى

تركيب العلاج البيولوجي

عبارة عن بروتين يتم استخلاصه من خلايا حية يتم تخليقها بالمختبر عكس الأدوية الأخرى التي يتم تصنيعها من المواد الكيميائية

كيف يعمل العلاج البيولوجي؟

يؤكد الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية ان العلاج البيولوجي يتميز بأنه لا يثبط جهاز المناعة بشكل عام كالميثوتركسيت أو النيورال بل تقوم بالعمل على تعطيل عمل نوع معين من الخلايا التائية المناعية و بروتينات محددة تتسبب فى الصدفية

ويجب عمل تحليل للدرن الكامن قبل البدء بالعلاج مع أشعة للصدر وتحاليل دم اخرى وبعد ذلك يقوم المريض بعمل فحوصات دم دورية لمراقبة تأثير العلاج على الجسم.

آثار جانبية :

اما عن الاثار الجانبية الاكثر شيوعا يقول د ماهر محمود : هي اعراض تشبه الانفلونزا، ردود الفعل في موضع الحقن، التهابات في الجهاز التنفسي، وفي معظم الحالات تكون معتدلة ولا تتطلب توقيف العلاج.

و اكد الدكتور ماهر محمود ان العلاج البيولوجي كان مقصور استخدامه فى السابق من سن 18 عاما و لكن الجديد الآن أن أدوية بيولوجية جديدة تم اعتمادها للأطفال و الحوامل