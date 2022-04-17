طارق عرابي



كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي أعداد التراخيص التجارية التي أصدرتها الوزارة في 2021 بلغ 12279 ترخيصا، تتضمن فيما بينها التراخيص الفردية، وتراخيص شركات الأشخاص والشركات المساهمة العامة والمقفلة.



وذكرت المصادر أن تراخيص الشركات المساهمة العامة والمقفلة وأفرعها تصدرت قائمة التراخيص الصادرة في 2021، حيث استحوذت على نحو 48% من التراخيص الصادرة خلال العام بواقع 5847 ترخيصا، فيما حلت ثانيا شركات الأشخاص التي استحوذت على 32.5% من التراخيص بواقع 3986 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة جاءت التراخيص التجارية الفردية بحصة بلغت 20% بواقع 2446 ترخيصا.



وأضاف أن تركيز تراخيص الشركات المساهمة العاملة والمقفلة وأفرعها كان خلال الشهرين الأخيرين من العام بواقع 2533 ترخيصا في نوفمبر، و2534 ترخيصا في ديسمبر، بينما توزعت النسبة القليلة الباقية على باقي أشهر العام.



أما التراخيص التجارية الفردية فظلت نشطة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر قبل أن تتوقف خلال الشهرين الأخيرين من العام، في حين واصلت تراخيص شركات الأشخاص نشاطها مع بداية العام ونهايته، فيما شهدت توقفا خلال أشهر أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وديسمبر.