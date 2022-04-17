بنك الخليج أكثر البنوك استفادة من تعافي قطاع التجزئة والبيئة التشغيلية

الأرباح التشغيلية للقطاع تتأثر بزيادة التكاليف نتيجة تكثيف الإنفاق على التحول الرقمي

علاء مجيد



توقعت أبحاث أرقام كابيتال وهيرمس تحسن ارباح البنوك الكويتية خلال الربع الاول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي، حيث شدد التقريران اللذان صدرا مؤخرا على استفادة البنوك من تحسن البيئة التشغيلية والاقتصاد الكلي والتعافي من جائحة «كورونا»، حيث أشار تقرير أرقام كابيتال إلى نمو أرباح البنوك في الربع الأول بنسبة 12.9% على أساس سنوي، فيما توقعت أبحاث هيرميس نمو أرباح البنوك بنسبة 33% على أساس سنوي.



وأرجع تقرير ارقام كابيتال توقعاته بنمو الأرباح نتيجة انخفاض تكلفة الائتمان ومواصلة البنوك استفادتها من تحسن البيئة التشغيلية والاقتصاد الكلي والتعافي من جائحة كورونا.



تقرير «هيرمس»



اما تقرير «هيرمس» فأرجع القفزة في الأرباح على أساس سنوي إلى انخفاض تكاليف المخصصات في الربع الأول نتيجة الزيادة الكبيرة في المخصصات في فترة المقارنة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما تزيد المخصصات على أساس فصلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي انخفضت فيه المخصصات بشكل كبير ما سينعكس على النمو الفصلي للأرباح على أساس ربع سنوي.



وأشارت تقديرات «هيرمس» إلى نمو إجمالي القروض 10% على أساس سنوي بدعم من تسجيل قروض التجزئة نمو برقم مزدوج إضافة إلى انتعاش طفيف في ائتمان الشركات بسبب تحسن النشاط التجاري، وتوقع تقرير «هيرمس» أن يعزز رفع معدل سعر الخصم بربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إيرادات فوائد البنك والهوامش بداية من الربع الثاني، ويتزامن انخفاض تكلفة المخصصات على أساس سنوي نتيجة الزيادة الكبيرة في فترة المقارنة مع زيادة معدل تغطية القروض المتعثرة بسبب انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي الائتمان.



وقد تناول التقريران البنوك الكويتية بالتفصيل كما يلي:



بنك الكويت الوطني (وطني)



أكد تقرير أرقام أن التوقعات الإيجابية لبنك الكويت الوطني تستند في الأساس إلى أساسيات النمو القوية التي يتمتع بها، وتوقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 89.5 مليون دينار بنمو 6.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 84.3 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي. أما تقرير «هيرمس» فقد أوصى بشراء أسهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 1.08 دينار، واشار الى تحسن مضاعف الربحية إلى 21.8 مرة خلال العام 2022 ومضاعف القيمة الدفترية إلى 2.6 مرة، كما توقع بلوغ العائد على حقوق المساهمين 12.1% بحلول 2022 والعائد على التوزيع 2.7%.



بيت التمويل الكويتي (بيتك)



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 66 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 32.1% مقارنة بـ 50 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، ومن حيث صافي دخل الفوائد الدخل فقد توقع التقرير ان يحقق «بيتك» 148.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع فصلي بلغ 4%.



أما تقرير «هيرمس» فقد أوصى بالحياد على سهم «بيتك» وحدد القيمة العادلة عند 710 فلوس، واشار الى بلوغ مضاعف الربحية 36.3 مرة خلال العام 2022 كما توقع بلوغ العائد على حقوق المساهمين 13.1% بحلول 2022 والعائد على التوزيع 1.7%.



بنك الخليج



أكد التقرير أن بنك الخليج سيكون من أكثر البنوك المستفيدة من التعافي ونمو قطاع التجزئة، حيث توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 13.6 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 13.6% مقارنة بـ 12 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الماضي، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 33.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي 2.4%. وأوصى تقرير «هيرمس» بشراء سهم بنك الخليج وحدد القيمة العادلة عند 290 فلسا. واشار الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيصل إلى 22.5 مرة، كما توقع بأن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 6.8% والعائد على التوزيع سيكون 2.6%.



بنك برقان



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 7.9 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 55.2% مقارنة بـ 5.1 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الماضي، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 31.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي بلغ 20.8%. من جهة ثانية، أوصى تقرير «هيرمس» بالحياد على سهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 250 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيصل إلى 15.8 مرة، كما توقع بلوغ العائد على حقوق المساهمين 7.8% بحلول 2022 والعائد على التوزيع 2.8%.



بنك بوبيان



توقع التقرير تحقيق البنك أرباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 16 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 27% مقارنة بـ 12.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي. أما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير أن يحقق البنك 39.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع فصلي بلغ 3.8% وارتفاع سنوي 1.8%. إلى ذلك، أوصى تقرير «هيرمس» بالحياد تجاه سهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 660 فلسا، واشار الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 58 مرة كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 9.6% والعائد على التوزيع سيكون 1%.



KIB



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 2.5 مليون دينار، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 12.4 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع سنوي 6.1%. من جهة ثانية، أوصى تقرير «هيرمس» بالحياد على سهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 190 فلسا كويتيا، واشار الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيصل إلى 39.7 مرة.



بنك وربة



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الاول من العام الحالي بقيمة 6.1 ملايين دينار بنسبة نمو كبيرة مقارنة بأرباح بلغت 2.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 12.8 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي بنمو فصلي بلغ 5.2% وسنوي 11.5%. أما تقرير «هيرمس» فقد أوصى بالبيع على أسهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 200 فلس، واشار الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 32 مرة كما توقع بلوغ العائد على حقوق المساهمين 6.1% بحلول 2022.



الأهلي المتحد



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 9.5 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع فصلية بلغت 126.2% مقارنة بـ 4.2 ملايين دينار خلال الربع الرابع من العام الماضي، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 19.7 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي.



البنك التجاري



توقع التقرير تحقيق البنك ارباحا خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 10.5 ملايين دينار بنسبة نمو سنوية 100% مقارنة بعدم تحقيق ارباح خلال الربع الاول من العام الماضي، اما من حيث صافي دخل الفوائد فقد توقع التقرير ان يحقق البنك 16.8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع فصلي يبلغ 1.6%. أما تقرير «هيرمس» فأوصى بالبيع على سهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 430 فلسا، واشار الى بلوغ مضاعف الربحية 33.1 مرة خلال العام 2022 كما توقع بلوغ العائد على حقوق المساهمين 3.9% بحلول 2022 والعائد على التوزيع إلى 1%.