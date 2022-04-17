البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة المرتكزة على تعزيز العمليات وتحقيق أعلى معدلات النمو

رائد بوخمسين: نسعى لبناء نموذج عمل متطور ومستحدث بالكامل يعتمد الرقمنة في معظم العمليات

قامت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» في لندن، والتي تعتبر إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لبنك الكويت الدولي (KIB) عند A وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تثبيت تصنيف الدعم الحكومي عند A.



علما أن النظرة المستقبلية المستقرة لـ KIB للتصنيف الائتماني طويل الأجل تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة).



وذكرت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر بتاريخ 11 الجاري، ان تصنيفات «قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته» أو الـ IDRs لدى KIB تعكس احتمالية حصوله على دعم من السلطات الكويتية إذا دعت الحاجة، وهذا يأخذ بالاعتبار قدرة الكويت على تقديم الدعم اللازم للقطاع المصرفي وتاريخها الطويل في دعم البنوك المحلية.



وأضافت الوكالة أيضا أن محركات التصنيف الرئيسية تشمل نمو الامتياز، ونزعة المخاطر العالية، مع تركيز عال في المحفظة، وتحسن نسبة التمويلات المتعثرة، وتعافي الربحية، ونسبة نمو مرتفع للودائع.



ووفقا لـ «فيتش»، فإن تعزيز الرسملة والربحية وجودة الأصول، مع التقليل من التركيزات الائتمانية، ستكون من العوامل الرئيسية التي تسهم في تحسين القدرة الذاتية للبنك (VR).



وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف، قال رئيس مجلس إدارة KIB الشيخ محمد جراح الصباح: يعكس هذا التصنيف الائتماني الذي صدر مؤخرا مكانتنا الرائدة في السوق ومركزنا المالي المتين، مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة والمرتكزة على تعزيز عملياتنا وتحقيق أعلى معدلات النمو، بما يشمل عملية التطوير المستمر وتنويع محفظة استثماراتنا، كما أن هذا التصنيف يتماشى مع التصنيف الائتماني النهائي الذي منحته «فيتش» لصكوك KIB من الشريحة الثانية عند A.



وأضاف: تسهم هذه التصنيفات المتميزة في تعزيز ثقة العملاء والمساهمين، كما تؤكد ريادتنا المحلية والإقليمية ضمن القطاع المالي والمصرفي، وكل ذلك يرجع إلى جهود فريق العمل بالبنك الحثيثة التي بذلها ليتمكن KIB من تحقيق نتائج قوية ومستدامة، ومن تحسين مؤشرات أدائه المالي.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB رائد جواد بوخمسين: بعد اعتماد خطتنا الاستراتيجية للعامين القادمين، نسعى جاهدين إلى بناء نموذج عمل متطور ومستحدث بالكامل، يعتمد الرقمنة في معظم عملياتنا، من خلال تعزيز بنيتنا التكنولوجية لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، وتكون قادرة على أتمتة العمليات وإدارتها بفعالية والاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية، وذلك من أجل تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وحديثة، لعملائنا من الأفراد والشركات، وحلول متكاملة لعملائنا في القطاع العقاري.



ويتمتع KIB بسجل حافل من الجوائز التقديرية والأوسمة التكريمية، تقديرا لمساهماته في تنمية قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستويين المحلي والإقليمي، فقد فاز خلال الفترة السابقة بكل من جائزة «أفضل بنك إسلامي في 2021» في الكويت، وللعام الثامن على التوالي، وجائزة «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت»، إضافة إلى جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، كلهم من مجلة «وورلد فايننس».



كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021، وللعام السابع على التوالي، بالإضافة إلى جائزة «أفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021»، والتي منحتهما مجلة «كابيتال فايننس إنترناشيونال»، كما قامت مجلة ASIAMONEY العالمية بتتويج KIB بكل من لقب «أفضل بنك رقمي في الكويت» و«أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الكويت» للعام 2021.



كما حصد KIB مجموعة من الجوائز عن إصداراته الرأسمالية للصكوك رفيعة المستوى، أبرزها جائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت في 2021» مجلة Asian Banking & Finance -(ABF)، وجائزة مجلة The Asset للتمويل الإسلامي، المعروفة بـ «Triple A»، وجائزة «صفقة الكويت للعام» من مجلة Islamic Finance News (IFN)، كما نال جائزة «أفضل صكوك بنكية» من مجلة The Asset أيضا، وجائزة «صفقة التأثير الاجتماعي للعام 2021» من Islamic Finance News.