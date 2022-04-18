عادل الشنان



يعاني أكثر من 20 مواطنا في الضاحية N12 بمدينة المطلاع من وجود قسائمهم في منخفض مجاور لشارع عام يرتفع عن القسائم نحو مترين، ما سيسبب لهم مشاكل كثيرة عند البناء، كما ان مناسيب منازلهم محتسبة من الشارع الداخلي، وبالتالي سيكونون عرضة للغرق كل عام، وليست لديهم خصوصية في منازلهم بسبب ارتفاع الطريق، حيث عقدوا اجتماعا في مقر رئيس لجان أهالي المدينة مشعل الهاجري لإيصال شكواهم للمسؤولين بحضور وسائل الاعلام.

في البداية، قال رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري: فوجئ اكثر من 20 مواطنا من أصحاب القسائم في الضاحية N12 بمدينة المطلاع ممن كانت لهم الاولوية بالاختيار على المخطط وبعد انتهاء أعمال البنى التحتية، بوقوع قسائمهم تحت ارتفاعات الشوارع الرئيسية ومسارات صرف الامطار وخطوط كيبلات الكهرباء، بالاضافة الى انتهاك خصوصيتهم في منازلهم مستقبلا بسبب ارتفاع مسار الطريق العام والذي سيكون كاشفا لمنازلهم بشكل تام، مؤكدا مراجعة عدد من المسؤولين في «السكنية» للموقع، واكدوا ان الحل الوحيد للخروج من المأزق يكون باحتساب منسوب البيوت من رصيف الشارع الرئيسي وليس الداخلي، وهم يناشدون البلدية إنصافهم من هذا الوضع المزري.

وأضاف الهاجري: من عيوب الاستلام على المخطط ان تتفاجأ عند استلام ارض قسيمتك بأنها منخفضة بما يزيد على مترين ويكون منزلك عرضة للغرق كل شتاء وأيضا يكون مكشوفا للمارة في الطريق العام لان المخطط الذي يتم تسليمه للمواطنين عند اختيار قسائمهم لا يوضح مواقع المناسيب من الاساس، مشيرا الى ان اهالي مدينة المطلاع بشكل عام قد تحملوا كثيرا وصبروا طويلا ويستحقون من المسؤولين في الجهات المعنية اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذهم من هذا المأزق والسماح لهم باحتساب مناسيب القسائم من جهة الشارع العام حتى يتسنى لهم الشروع في البناء وهم مطمئنون على منازلهم واهاليهم.

بدوره، قال فواز العنزي: للاسف الوضع الحالي يحرمنا الخصوصية في منازلنا لأن الطريق سيكون كاشفا حتى للدور الثالث من المنزل نظرا لانخفاض المنزل مقارنة بارتفاع الطريق الرئيسي، وهذا الارتفاع سيعمل على تجميع الامطار، وبالتالي ستغرق كل القسائم في هذا الموقع خلال موسم الشتاء.

وذكر العنزي ان الوضع بات واقعا لا يمكن الفرار منه ولابد من وجود حل، فنحن لا نطالب بمحاسبة المسؤولين أو المقاولين وان كان خطؤهم بل بإيجاد حل سريع وجذري لهذا الوضع، واعتقد ان الحل يكمن في موافقة الجهات المعنية على ان تحسب مناسيب القسائم الخاصة من جهة الشارع العام حتى نتمكن من بناء بيت آمن ذي خصوصية.

من جانبه، بين أحمد حمود ان ما نشاهده على ارض الواقع بالنسبة لمواقع القسائم الخاصة بنا لا يقبله العقل إطلاقا، فكيف تكون القسائم بجانب طريق عام يرتفع عنها اكثر من مترين، وهنا تم إلغاء الخصوصية بالسكن، ناهيك عن ان الارتفاع سيعمل على تجميع الامطار بسبب الانخفاض، وهذا سيسبب دمارا للقسائم وممتلكات المواطنين.