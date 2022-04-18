

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن صافي أعداد المواطنين الذين تركوا العمل بالقطاع الخاص في 2021 بلغ 1422 مواطنا ومواطنة.

وتظهر البيانات أن أعداد المواطنين المؤمن عليهم بالقطاع الأهلي انخفضت من 52.14 ألف مواطن ومواطنة في 2020 إلى 50.72 ألفا في نهاية 2021.

وبينت الأرقام أن مغادرة القطاع الأهلي تأتي من قبل النساء الكويتيات فقط، حيث تراجعت أعدادهم خلال العام الماضي بنحو 1429 مواطنة ليصبح عددهم بنهاية 2021 إلى 24.19 ألف مواطنة مقارنة مع 25.619 ألف مواطنة في 2020.

يأتي ذلك فيما زادت أعداد الرجال بالقطاع بصورة طفيفة حيث بلغت 26.53 ألف مواطن في 2021 مقارنة مع 26.523 مواطنا في 2020.