لسنا معنيين بتعويضات حملات الحج عن خسائرها.. فالعالم كله وجميع القطاعات خسرت بسبب أزمة انتشار جائحة «كورونا»

حماية المال العام واجبنا جميعاً وهي واجب شرعي قبل أن تكون من واجبات الوظيفة والجهات الرقابية أشادت بتعاون وزارة الأوقاف لتلافي الملاحظات

حريصون على إقامة الصلوات بالمسجد الكبير ولكن ظهرت تشققات في الأسقف تحتاج إلى معالجة خاصة.. وسلامة المصلين عندنا أولوية

تعزيز الوسطية ونشرالتسامح وتثقيف الناس بالمفاهيـم الشرعية الصحيحة والتحول الرقمي وتشجيع الإبداع أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة

مبادرات جديدة أضيفت لخطة «الأوقاف» الإستراتيجية لتزيد من 175 إلى 217 مبادرة منسجمة مع الخطط الإنمائية للدولة واستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة

لا نية لترخيص حملات حج جديدة فالـ 75 الحالية تكفي لتسيير العدد المقرر لحجاج الكويت وهناك تطوير لإدارة عمليات الحج بشكل كامل

أجرى اللقاء: أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد أسد عمادي أن وزارة الاوقاف عادت الى جميع انشطتها منذ اعلان مجلس الوزراء عودة الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن أكثر من 1800 مسجد في الكويت تستقبل جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك منها 20 مركزا رمضانيا تم تسخير كافة الجهود لها.

وقال الوكيل عمادي في لقاء خاص مع «الأنباء» انهم حريصون على عودة مسجد الدولة الكبير لاستقبال جموع المصلين ولكن «حدث امر طارئ بظهور بعض التشققات في الاسقف تحتاج الى معالجة خاصة» مشددا على ان سلامة المصلين عندنا هي الاولى والاهم.

وتابع عمادي قائلا «الحمد لله لدينا بدائل، فالمراكز الرمضانية كان الهدف من اقامتها بالأساس تخفيف الضغط على المسجد الكبير الذي كان يستقبل 170 الف مصل خلال ليالي القيام في شهر رمضان المبارك.

واشار عمادي الى ان عدد مخالفات ميثاق المسجد من الائمة والخطباء سنويا لا يتجاوز 10 مخالفات من اصل ما يزيد على 75 الف خطبة جمعة سنويا، واوضح ان ٣ خطباء فقط موقوفون عن الخطابة لمخالفتهم ميثاق المسجد، كما اعلن انه تم قبول استقالة الامام الذي تقدم بها اعتراضا على التباعد بين الصفوف.

واكد عمادي على ان الخطة الاستراتيجية لوزارة الاوقاف تتضمن 217 مبادرة وهي منسجمة مع الخطة الانمائية للدولة والتي تتضمن تعزيز الوسطية ونشر روح التسامح وتثقيف الناس بالمفاهيم الشرعية الصحيحة في جميع القطاعات المعنية بالتوجيه سواء قطاع المساجد او قطاع الثقافة او الافتاء وحتى قطاع العلاقات الخارجية.

واوضح انه «لا نية لترخيص حملات حج جديدة فـ 75 ترخيص حملة حج وهو عدد كاف لتسيير العدد المقرر لحجاج دولة الكويت، وهناك تطوير لإدارة عمليات الحج بشكل كامل».

كما شدد وكيل الاوقاف على ان حماية المال العام واجبنا جميعا وهو واجب شرعي قبل ان يكون واجبا وظيفيا وهناك اشادة من الجهات الرقابية بتعاون وزارة الاوقاف لتلافي الملاحظات، لافتا الى ان وزارة الاوقاف بها ما يقارب ٢٧ الف موظف والخطأ وارد.. ونتخذ الاجراءات فورا». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



في البداية، نتحدث عن جهود وزارة الاوقاف واستعداداتها لشهر رمضان المبارك في مختلف مساجد الكويت؟



٭ بهذه المناسبة الكريمة وهي شهر رمضان المبارك اتمنى من اخواني العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ـ وفي هذا الموسم الذي دائما نستعد له استعدادا كاملا من عام الى عام ـ ان يبذلوا قصارى جهدهم في خدمة بيوت الله عز وجل وخدمة المصلين لان هذه رسالة عظيمة.



وفي مثل هذه الاجواء الروحانية التي يجب ان نوفرها للناس في هذا الشهر المبارك، والناس مقبلة على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى قراءة القران، فأدعو اخواني واخواتي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى بذل المزيد من الجهد في توفير هذه الاجواء الايمانية وايضا خدمة المصلين في مختلف بيوت الله في الكويت.



وكذلك رسالتي للاخوة في قطاع القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بتهيئة الانشطة والبرامج التي تعين على قراءة القرآن وحفظه وترتيله، وتعليم العلوم الشرعية، ولاشك ان الناس تقبل في هذا الشهر الكريم على كتاب الله سبحانه وتعالى والى الطاعة والعبادة والتقرب الى الله ـ عز وجل ـ فكلها في خدمة اخواننا المسلمين على هذه الارض الطيبة سواء كانوا من المواطنين او المقيمين.



المراكز الرمضانية



ننتقل الى المراكز الرمضانية هذا العام، كم عددها وعدد مساجد الكويت بشكل عام حاليا، وما الجديد بها خلال شهر رمضان المبارك؟



٭ قبل حلول هذا الشهر المبارك بأكثر من شهرين، وحتى قبل ان يعلن مجلس الوزراء رفع الكثير من الاجراءات الاحترازية الصحية ونحن نتابع وننسق مع الاخوة في وزارة الصحة حول تطور الوضع الوبائي خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء ذلك بدأنا الاستعدادات لاستقبال جموع المصلين في مساجدنا، وبالفعل بدأ الاخوة في قطاع المساجد بتشكيل فرق للصيانة والمراكز الثقافية والجوانب الهندسية، والامور المالية والادارية لاستقبال هذا الشهر الكريم.



ولله الحمد لدينا في الكويت اكثر من 1800 مسجد وكلها على اتم الاستعداد لاستقبال المصلين، وحرصا من الوزارة قمنا بتهيئة مساجد محددة لتصبح مراكز رمضانية يختار لها مجموعة من القراء اصحاب الاصوات الندية سواء من داخل او خارج الكويت.



ولذلك قمنا بتخصيص 20 مركزا رمضانيا تقريبا في كل محافظة من 3 - 4 مراكز رمضانية، وهذه المراكز بها صلاة التراويح والقيام، بالاضافة الى الدروس اليومية والاسابيع الثقافية، وايضا اقامة المعتكفات الرمضانية وتوفير وجبات الفطور والسحور في هذه المراكز.



بالاضافة الى اقامة المجالس الفقهية، وهي جلسات افتاء تكون بعد صلاة الجمعة، فكل هذه الخدمات حاولنا توفيرها في جميع المراكز الرمضانية الـ 20.



واخترنا هذه المراكز على اساس انها مساجد كبيرة ذات سعة مكانية مناسبة، وايضا فيها خدمات جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينا في هذا الشهر الكريم.



والاخوة في قطاع المساجد مستنفرون ويقدمون جميع الخدمات المطلوبة للمساجد، وهناك ارقام هواتف تم توزيعها كذلك للصيانة والطوارئ للتعامل مع اي خلل قد يحدث، ويتم التعامل معه بشكل سريع ومباشر.



المسجد الكبير



البعض يشعر بالحزن لخروج المسجد الكبير عن استقبال المصلين هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، والبعض يلوم الوزارة بأنها تعرف ان هناك مشاكل في صيانة السقف منذ عامين واكثر، فلماذا لم تستغل فترة ازمة كورونا واغلاق المساجد في اجراء الصيانة اللازمة للمسجد الكبير خلال تلك الفترة؟



٭ اولا، نحن حريصون على اقامة الصلوات في المسجد الكبير، ولكن ظهر امر طارئ بظهور بعض التشققات في الاسقف، وهذه تحتاج الى معالجة خاصة، وبالطبع سلامة المصلين عندنا هو الاولى والاهم من اي شيء.



وبالنسبة للصلوات اليومية فهي قائمة في المسجد الكبير، وكذلك صلاة التراويح والقيام جميعها في المصلى اليومي»، اما المصلى الرئيسي فبه تشققات في الاسقف، ونحن نريد ان نتأكد ان هذه التشققات لم تمتد الى السقف الخراساني.



بالإضافة كذلك الى ان بعض الحوائط تحتاج الى شيء من المعالجة، وكل هذا لتأمين سلامة المصلين.



وحتى الآن اعمال الصيانة في المسجد الكبير لم تنته وبالتالي فان الامر يحتاج الى ترتيبات واستعدادات كثيرة قبل الشهر المبارك، ولذلك ارجأنا في هذا العام الصلاة في المصلى الرئيسي، لكن الصلاة قائمة في المسجد سواء الفروض اليومية او التراويح وحتى القيام في الصحن الشرقي، ولكن بأعداد محدودة من المصلين.



والحمد لله لدينا بدائل، فالمراكز الرمضانية والهدف من اقامتها بالاساس هو تخفيف الضغط على المسجد الكبير، فالمسجد الكبير وصل عدد المصلين به في شهر رمضان في بعض السنوات الى 170 الف مصل.



ولذلك حينما اخترنا في كل محافظة مركزا رمضانيا وطورنا الفكرة الى مركزين ثم وجهت الاخوة بزيادة عدد المراكز ووصلناها الى 20 مركزا رمضانيا، حتى نخفف الضغط على المسجد الكبير ونوفر ايضا نفس الخدمات للمواطنين والمقيمين في محافظاتهم سواء في الجهراء او الاحمدي او غيرها.



توزيع مشاهير القراء



وماذا عن البرامج الرمضانية التي كان يتمتع بها مسجد الدولة الكبير وخاصة مشاهير القراء، هل سيتم توزيعهم على المراكز الرمضانية هذا العام وايضا الدروس والمحاضرات للائمة والدعاة؟



٭ بفضل الله تم اختيار قراء متميزين في المراكز الرمضانية بنفس مستوى القراء في المسجد الكبير، وسيتم ايضا الاستعانة بقراء المسجد الكبير.



وفي هذا العام تم الاتفاق مع الاخوة في وزارة الاعلام لنقل صلاة التراويح والقيام عبر البث المباشر اذاعيا وتلفزيونيا من مسجد بلال بن رباح الذي يعتبر اكبر مسجد بعد مسجد الدولة الكبير، ويتمتع بخدمات متميزة وصالات كبيرة للصلاة سواء في المصلى الرئيسي او المصليات المتعددة في الدور الارضي والاول، ويتسع لاعداد كبيرة من المصلين. وبالنسبة للخدمات والدروس والمحاضرات الرمضانية فهي موجودة في كل المراكز الرمضانية.



1900 مسجد



هل اثرت ازمة كورونا على صيانة المساجد الاخرى، وهي الصيانة المعهودة سنويا بمختلف مساجد البلاد، وكم يبلغ اجمالي مساجد الكويت حاليا خاصة ان آخر الارقام تحدثت عن 1500 مسجد تقريبا؟



٭ طبعا، ما في شك ان موضوع كورونا اثر على جميع المستويات سواء على المستوى المحلي او الخارجي، فتأثرت الشركات من عدم وجود العمالة وقت الازمة بسبب مغادرة الكثير من العمالة الفنية كلها امور اثرت على الصيانة.



ولكن على كل حال بدأت الامور حاليا في التعافي وبدأت الكثير من الشركات تستعد اكثر وعادت الامور الى ما يقرب وضعها الطبيعي بإذن الله.



وبالنسبة لعدد المساجد فوق اكثر من 1800 مسجد وربما وصلنا الى 1900 مسجد حاليا، وهو في تزايد عاما بعد آخر، وهذا ما يعكس حرص الكويت على بناء المساجد.



واغلب هذه المساجد تبنى من المتبرعين من اهل الخير الكويتيين بفضل الله.



ماذا عن تكويت وظائف الخطابة والامامة، اين وصل هذا المشروع حاليا وهل مازال هناك عزوف منهم عن التقدم لهذه الوظائف من المواطنين؟



٭نحن فتحنا المجال للإخوة الكويتيين المتقاعدين وغيرهم، وعينا عددا لا بأس به، وهو ليس بالعدد الذي نطمح اليه ولكنه عدد جيد بالمئات تقريبا.ضبطية قضائية



ننتقل الى جهود وزارة الاوقاف فيما يخص الحج والعمرة حيث اصبح اشراف الوزارة كاملا على العمرة بعد تعديلات القانون، فماذا اضاف القانون من صلاحيات للوزارة وجهودها في تنظيم الحج والعمرة؟



٭ بالنسبة للادارة المعنية بالحج اضيف لها نشاط جديد وهو العمرة، فكان لدينا مكتب لشؤون الحج، ولكن في الهيكل الجديد ونظرا لتوسع اعمال الادارة وضرورة الاشراف على نشاط العمرة تم اضافة اختصاص العمرة الى الادارة، فأصبحت الآن ادارة شؤون الحج والعمرة.



فإدارة الحج والعمرة معنية بالاشراف على حملات الحج وايضا شركات تسيير رحلات العمرة، والاخوة موظفو الادارة بذلوا جهودا طيبة في هذه الاطار، ولديهم ـ حسب القانون ـ ضبطية قضائية وصدر لهم قرار وزاري بإمكانية تسجيل اي مخالفة تجاه شركات العمرة او حملات الحج.



وقاموا بجولات ميدانية على كثير من الشركات ليتأكدوا من التزامهم بالشروط المقررة حسب القانون الصادر من مجلس الامة وايضا القرار الوزاري الذي نظم اللائحة التنفيذية فيما يخص قانون الحج والعمرة.



هل تم رصد اي مخالفات على شركات تسيير العمرة حتى الآن؟



٭ بالنسبة للعمرة فإلى الآن لم يتم رصد اي مخالفات، ولكن الجولات ولله الحمد تؤتي ثمارها، ومنذ فتحت السلطات في المملكة العربية السعودية ابواب العمرة مرة اخرى بعد الجائحة بدأنا ننظم العملية وهناك تنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لفتح باب العمرة عن طريق البر.



وبالفعل بعد تحرك وزارة الاوقاف والتنسيق مع الداخلية والصحة والخارجية تم بحمد الله تسيير رحلات كثيرة عن طريق الباصات لاداء العمرة، بالاضافة الى الرحلات الجوية.



وبالنسبة للحج رتبنا امورنا، وكان لدينا اجتماع للجنة العليا للحج والعمرة قبل ايام، وتداولنا مجموعة من المواضيع الخاصة بموسم الحج المقبل.



وبالطبع أعلنت السلطات السعودية اعداد حجاج بيت الله الحرام هذا العام، والتي بلغت مليون حاج، سواء من داخل المملكة او من خارجها، ونحن بانتظار الاعداد التي ستخصص لحجاج دولة الكويت، ووزارة الاوقاف على اهبة الاستعداد وكذلك حملات الحج ـ لاي قرار يتخذ من جانب سلطات المملكة.



وخلال جائحة كورونا استفدنا في اللجنة العليا للحج والعمرة من عدم تسيير رحلات الحج باعادة النظر وتطوير اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة، وبالفعل تم صدور لائحة تنفيذية جديدة لقانون الحج والعمرة وصدر قرار في مطلع 2021.



وهذه اللائحة التنفيذية نظمت امورا كثيرة تتعلق بحملات الحج، وسمحنا بان تشترك 4 حملات بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق التنسيق مع وزارة التجارة بحيث من الممكن ان تندمج حملتين او اكثر تحت اسم شركة جديدة سواء حملتين او ثلاثة او اربع حتى ننظم عملية تسيير الحملات.



لا حملات حج جديدة



ولكن لن يكون هناك تصريح لحملات حج جديدة؟



٭ لا، لن يكون هناك حملات جديدة، واعتقد ان الحملات الموجودة تكفي الاعداد المخصصة للحجاج، ففي السنوات الماضية كان عدد الحجاج من الكويت 8000 حاج، ولدينا 75 ترخيص حملة حج، وهو عدد كاف لتسيير هذا العدد البسيط من الحجاج من الكويت وهناك بإذن الله تطوير لإدارة عمليات الحج بشكل كامل.



تعويض الحملات



حملات الحج سبق ان تقدمت بطلب تعويضات عن خسائرها خلال العامين الماضيين، اين وصل هذا الموضوع؟



٭ لسنا معنيين بموضوع التعويضات، واليوم العالم كله خسر بسبب ازمة كورونا سواء شركات الطيران او الفنادق او الشركات التجارية، فالضرر اصاب الجميع وهي كارثة احلت بالعالم اجمع، ولذلك فالكل اصابته الخسائر.



نشر الوسطية



ننتقل الى دور الاوقاف في نشر الفكر الوسطي، وبعد العودة للحياة الطبيعية هل ستعود المؤتمرات وانشطة الوزارة مرة اخرى وخاصة استضافة العلماء من خارج الكويت قريبا؟



٭ بدأنا بالفعل عودة الانشطة الطبيعية، فتوقف الانشطة كان خارجا عن ارادتنا في السابق لكن هناك انشطة اخرى نشطت فيها الوزارة اكثر من السابق، من خلال الوسائل الالكترونية واستخدامها في نشر الفكر الوسطي وتحفيظ القرآن، وكل ما يتعلق بالأنشطة الدينية والثقافية والتوجيهية داخل الوزارة على مستوى المجتمع.



ولله الحمد فخلال ازمة كورونا كانت بصمة وزارة الاوقاف ومساهمتها في توجيه الناس وايضا حثهم على الالتزام بالاحترازات المطلوبة، وايضا معالجة كثير من القضايا المتعلقة بالصبر والقضايا النفسية التي تعرض لها الناس خلال ازمة كورونا.



وخطب الجمعة كان لها دور في ذلك، حتى خلال توقف صلوات الجمعة لمدة 3 اشهر لم نتوقف ايضا، وبدأنا نبث رسائل من خلال الوسائل الالكترونية.



وانا اقول الآن بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة الحياة الطبيعية، عدنا الحمد لله بعودة الاستضافات من جديد.



كم عدد الاستضافات حاليا؟



٭ لدينا مجموعة من الاستضافات والمحاضرين من عدة دول من مصر ومن المغرب والجزائر والعراق واليمن ومن جنوب شرق اسيا.



فأغلب القراء المشهورين بأصواتهم الندية فتحنا المجال لاستضافتهم حاليا خلال شهر رمضان المبارك.



وماذا عن عودة الحياة الى طبيعتها داخل وزارة الاوقاف ومراكز دور القرآن وغيرها؟



٭ بالفعل من الامور المهمة التي اعادتها الوزارة حاليا هو عودة جوائز العمل المؤسسي، مثل جائزة الادارة المتميزة وجائزة التفوق الوظيفي وجائزة المركز المتميز، وبدأنا منذ اكثر من شهر، واستضفنا المقيمين من خارج دولة الكويت.



وهذه الجوائز عملت نوعا من الحراك الذي نحتاجه بالفعل بعد فترة التوقف الطويلة، وتخفيض عدد العاملين الى 50% والقيود التي وضعت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولذلك نريد الآن اعادة الحركة داخل الموظفين وداخل جسم الوزارة.



وهذه الجوائز كانت نشاطا سنويا تقيمه الوزارة، وقمنا حاليا باستضافة المقيمين الدوليين، وانتهينا خلال الشهر الماضي من جائزة التفوق الوظيفي والمركز المتميز.



وقبل اسبوعين شاركت جميع الادارات في جائزة الادارة المتميزة، وايضا جائزة التجارب المتميزة.



فهناك اكثر من 60 تجربة ادارية وثقافية ودينية متميزة تقدمت بها الادارات، ولذلك كان سؤالي المحدد لمجموعة المقيمين: اريد سماع تقييمكم عن اداء الموظفين واداء الادارات بكل حيادية؟،فكان جوابهم: وجدنا حراكا في الوزارة اكثر من السنوات الماضية وحماسا لدى الموظفين بأداء المزيد من الجهد، وتميز في طريقة ادارة العمل وتقيدهم بضوابط العمل المؤسسي المتميز.



وطبعا معايير اختيار الادارة المتميزة في وزارة الاوقاف يتم وفق معايير التميز المؤسسي الاوروبي، والادارة تسير وفق هذه المعايير، وهذا يعطي مؤشرا ايجابيا ان موظفي وزارة الاوقاف يسيرون بالعمل بروح جديدة خاصة بعد ازمة كورونا.



وهذا يعطينا مؤشرا ايجابيا ولله الحمد بان بيئة العمل في وزارة الاوقاف بيئة مشجعة، وما يؤكد ذلك هو الفعالية التي نظمناها قبل شهر وهي اقامة معرض «رواق 3» وهو نشاط سنوي تقيمه الوزارة بعد توقف عامين بسبب كورونا.



وهذا المعرض الهدف منه تشجيع الابداع والابتكار لدى الموظف في الوزارة، وفتحنا المجال للموهوبين لابراز هواياتهم التي فيها نوعا من الابداع والتميز.



وانا شخصيا افتتحت المعرض، ومعالي الوزير زاره مرتين من اعجابه الشديد بابداعات المسؤولين والموظفين في الوزارة من خلال ابتكارات في ادارة العمل وتقديم خدمات مجتمعية دينية وتوجيهيه بشكل مختلف.



وهنا لابد من الاشادة بدور الاخوات في قطاع الدراسات كان دورهن متميزا حيث شارك اكثر من 20 مركزا في المعرض ولاقى اعجاب واستحسان معالي الوزير، ووجه لي خطاب شكر يشكر فيه كل الاخوة الذين عملوا في معرض رواق.



وسنقيم حفل تكريم لجميع العاملين الذين عملوا في المعرض وعددهم ما يقارب من 100 موظف وموظفة شاركوا في انجاح هذا المعرض، وهذه كلها اضاءات متميزة تعطينا مؤشرات ايجابية لدى العاملين في وزارة الاوقاف.



ومن الاهمية لدينا تشجيع الموظفين على الابداع والابتكار، وان نهيئ البيئة المناسبة لذلك، فبقدر ما نوفر تلك البيئة بقدر ما نحقق اهداف خططنا الاستراتيجية.



خطتنا الإستراتيجية



ننتقل الى الخطة الاستراتيجية لوزارة الاوقاف ومدى تنفيذها على ارض الواقع، اين وصلت تلك الخطة حاليا وتوافقها مع الخطة الانمائية للدولة؟



٭ الخطة الاستراتيجية الاخيرة انتهت خلال ازمة كورونا حيث تصادف ان اول سنة من كورونا كانت نهاية الخطة الخمسية الاستراتيجية للاوقاف السابقة، فقبل انتهاء الخطة بـ 6 اشهر حاولنا تجهيز خطتنا الجديدة، وبالفعل حرصنا على ان تكون هذه الخطة مختلفة عن سابقاتها وجعلنا كلمة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد حينما قال كلمة للشعب الكويتي «يجب ان تكون الكويت ما بعد كورونا مختلفة عما قبل كورونا» واخذناها نبراسا لنا.



وبالفعل جعلنا في خطتنا الاستراتيجية هذه مختلفة عن الخطة السابقة بما يعكس مضمون هذه الكلمة، ولذلك حوت الخطة على مبادرات جديدة حيث زادت عن الخطة السابقة التي كانت 175 مبادرة لتزيد الى 217 مبادرة وهي مختلفة في مضمونها وهي منسجمة مع الخطة الانمائية للدولة.



تعزيز الوسطية وروح التسامح



هل تتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاوقاف مواجهة الارهاب والتطرف الديني ونشر الوسطية والتعايش السلمي وخلافه؟



٭ طبعا، هذا كان شيئا اساسيا فيها، وهو تعزيز الوسطية ونشر روح التسامح وتثقيف الناس بالمفاهيم الشرعية الصحيحة، وليس هذا مقصورا على وحدات معينة في وزارة الاوقاف ولكن تنعكس في جميع القطاعات المعنية بالتوجيه سواء قطاع المساجد او قطاع الثقافة او الافتاء وحتى قطاع العلاقات الخارجية.



والتركيز الاكبر على قطاع المساجد تحديدا بالاضافة الى مركز تعزيز الوسطية، فجميع هذه الوحدات الادارية معنية بهذه البرامج.



ولله الحمد فان الخطة الاستراتيجية السابقة لوزارة الاوقاف ـ ووفقا لتقرير الامانة العامة للتخطيط ـ كانت من افضل الخطط الاستراتيجية على مستوى المؤسسات الحكومية دولة الكويت، وبلغت نسبة الانجاز ـ باستثناء سنوات كورونا التي عطلت كثير من الاعمال ـ وصلت الى اكثر من 90%.



ومدى توافق خطة الوزارة مع الخطة الانمائية للدولة بلغ 96% وفي خطتنا الاستراتيجية الجديدة راعينا هذا التوافق، وباذن الله ستكون نسبة التوافق اعلى من السابق.



وطبعا فان الخطة الاستراتيجية للاوقاف كان يفترض انها بدأت من 1/4/2021 ولكن بسبب ظروف كورونا وتخفيض الميزانيات الذي اثر على كثير من مشاريع الوزارة مع تخفيض اعداد العمالة فهذا كله اثر على الانشطة.



ولذلك وبسبب هذا الظروف الاستثنائية قررنا ترحيل الخطة الاستراتيجية لوزارة الاوقاف لتبدأ من 1/4/2022، ولدينا تنسيق مع وزارة المالية في هذا الجانب.



زيادة الدعم



هل زادت الميزانيات حاليا فيما يخص دعم أنشطة الوزارة وبرامجها؟



٭ لاشك انها افضل من السنوات الماضية، وانا اجتمعت مع جميع قطاعات الوزارة وطلبت تجهيز خططهم التشغيلية ويقدمونها قبل 1/4/2022 حتى 31/3/2023. وهذه الخطة التشغيلية اوجدنا نظاما آليا لمتابعة الخطة التشغيلية وفق الانظمة العالمية المتطورة المستخدمة في كثير من المؤسسات في اوروبا واميركا.



واظن اننا الجهة الوحيدة في دولة الكويت ـ حكومية على الاقل ـ التي لديها هذا النظام، وسيتم تغذيته بجميع البيانات حتى يتمكن كل مسؤول سواء كان وزيرا او وكيلا او وكيل مساعد او مدير ادارة حتى رئيس القسم يستطيع متابعة تنفيذ المشروعات والاعمال وتقييم الموظفين عنده من خلال هذا النظام الالي الذي سيوفر جهدا كبيرا في متابعة الخطة الاستراتيجية.



التعاون مع الجهات الرقابية



اخيرا عن التعاون مع الجهات الرقابية والمخالفات على وزارة الاوقاف، كيف تتعاملون معها؟



٭ فيما يتعلق بالجهات الرقابية فنحن نؤمن ايمانا تاما بان الاجهزة الرقابية في الدولة سواء ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية وجهاز متابعة الاداء الحكومي، هي جهات معينة ومساعدة للاجهزة الحكومية في اداء رسالتها واعمالها.



ولذلك نعتقد ونؤمن ايمانا جازما بأن دورها مكمل لدور وزارة الاوقاف وان ما تبديه من ملاحظات ومن امور رقابية تصب في النهاية في مصلحة المؤسسة او الوزارة والمحافظة على المال العام.



فجميعنا اليوم هدفنا الاول هو المحافظة على المال العام، وحتى في خطتنا الاستراتيجية اضفنا قيمة الامانة والنزاهة بالاضافة الى قيمة الشفافية والمسؤولية.



ولدينا بروتوكول تعاون مع «نزاهة» وتتضمن خطب الجمعة والدروس والمحاضرات محاربة الفساد والمفسدين والرشوة وجميع صور الفساد المنتشرة في المجتمعات بشكل عام، وهذا دورنا التوجيهي.



ولذلك فتمكين الاجهزة الرقابية من ممارسة ادائها هو امر في غاية الاهمية، ولذلك فتوجيهنا لجميع القطاعات والادارات بالتعاون التام مع الاجهزة الرقابية.



وهنا اود ان اؤكد على ما اكده معالي الوزير عيسى الكندري في اول ايام توليه المنصب الوزاري حيث اصدر التعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2020 في اول تشكيل حكومي في ذلك الوقت وتولى وزارة الاوقاف والشؤون ايضا، بضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وانها الذراع المعينة للمؤسسة في اداء رسالتها، وكل من يتقاعس عن ذلك يحاسب ويحال الى المساءلة القانونية.



وكذلك في التشكيل الثاني اصدر معالي الوزير نفس التعميم بالتقيد والالتزام بما تطلبه الاجهزة الرقابية.



ولله الحمد فان وزارة الاوقاف ومن خلال تقرير جهاز مراقبة الاداء الحكومي كان ايجابيا، حيث اكدوا خلال اجتماعنا معهم ان وزارة الاوقاف خلال عام 2021 لا توجد اي مخالفة مالية، وعدد الملاحظات انخفض، وهذا يعكس مؤشرا ايجابيا بان الوزارة جادة في تلافي الملاحظات.



وبفضل الـلـه جميع الملاحظات التي تأتينا نتخذ فيها اجراءات تصحيحية مباشرة.



وانا دائما اقول ان مؤسسة مثل وزارة الاوقاف عدد موظفيها يقارب 27 الف موظف ووحدات عملها منتشرة في مختلف محافظات البلاد الا وتقع منها اخطاء..المهم الا يكون الخطأ متعمدا.



وبمجرد ان نعرف عن اي خطأ في اي وحدة تنظيمية يتم التعامل لتصحيح هذا الخطأ فورا.



ونحن شكلنا لجنة لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة ومدى قيام القطاعات والادارات بتلافي هذه الملاحظات وما الخطوات التي اتخذت، وبالفعل نقوم بتزويد جهاز متابعة جهاز الاداء الحكومي وايضا ديوان المحاسبة بجدول نوضح فيه كل ملاحظة وما هو الاجراء الذي اتخذ.



والحمد لله هناك تعاون تام مع كافة الاجهزة الرقابية وهذا ما يؤكد عليه معالي الوزير، فحماية المال العام واجبنا جميعا وهو واجب شرعي قبل ان يكون واجبا وظيفيا.





لجنة عليا للتحول الرقمي



كشف الوكيل عمادي خلال اللقاء انه تم انشاء لجنة جديدة بوزارة الاوقاف هي اللجنة العليا للتحول الرقمي تشرف على جميع المشاريع المعنية بالتحول الرقمي على مستوى وزارة الاوقاف، ومهمتها متابعة جميع القطاعات والادارات في تطبيق التحول الرقمي لديها.



10 خطب فقط تخرج عن ميثاق المسجد من بين 75 ألف خطبة جمعة سنوياً



خلال اللقاء أجاب وكيل الاوقاف ردا على سؤال عن عدد الموقوفين من الائمة والخطباء حاليا، وهل قبلت استقالة الامام الذي تقدم بها اعتراضا على عودة التباعد الى المساجد مرة اخرى خلال انتشار اوميكرون قائلا «لدينا حاليا 1400 مسجد يتم فيه صلاة الجمعة من اصل 1900 مسجد تقريبا، وهناك اكثر من 52 اسبوعا في العام اي ما يقارب 75 الف خطبة جمعة سنويا، وكل خطبة تسجل، ولكن كم عدد المخالفات في تلك الخطب..لا تتجاوز 1 من 10 الاف بالمئة، ففي العام كاملا لا يتجاوز عدد المخالفين من 75 الف خطبة ربما 10 خطب فقط فهذا رقم لايعتبر شيئا.



وتابع عمادي «في الحقيقة نلمس مدى تجاوب خطبائنا معنا وحتى الخطباء الذين يقع منهم خطأ يعتذر وبالتالي يصحح الوضع، ونحن لدينا لائحة المسجد ويتم التعامل وفقها، فمن يقع منه الخطأ اول مرة نوجه له انذارا، ومن يقع في الخطأ مرة اخرى نوقفه عن الخطابة».



واضاف عمادي « هناك مسطرة نطبقها على الكل، فعدد الموقوفين حاليا ٣ خطباء، والبعض خالف مخالفة بسيطة ووجهنا له انذارا.



وزاد قائلا «بالنسبة لمن ابدى اعتراضه على التباعد في الصلاة، فهو قدم استقالته وتم قبولها، وهو طبعا معين بوظيفة اخرى وكان يعمل على بند المكافأة».



حرب لا ناقة لنا بها



قال وكيل الاوقاف م. فريد عمادي خلال اللقاء ردا على سؤال عن المخاوف من اعادة تجنيد الشباب من الكويت والمنطقة للحرب بين روسيا واوكرانيا خاصة مع دعوة رئيسي البلدين لاستقبال مقاتلين: «حرب روسيا واوكرانيا ليس لنا بها علاقة، فهي ليست بلدا مسلما حتى يتفاعل الناس مع الموضوع، وهي قضية سياسية لا ناقة لنا بها، والحمد لله ليس بها انعكاس على مساجدنا».



80 ألف مشارك لحفظ القرآن خلال أزمة «كورونا»



خلال اللقاء اشاد وكيل الاوقاف بدور دور القرآن الكريم خلال ازمة كورونا حيث ابلت بلاء حسنا وكبيرا جدا خلال وقت اغلاق العالم اجمع تقريبا كانوا يعملون في دور القرآن الكريم، ولله الحمد استطعنا ان نوجد تواصلا مع الناس في بيوتهم من خلال برامج التواصل الالكتروني وشارك معنا 80 الف مشارك في حفظ القرآن والعلوم الشرعية، وهي جهود جبارة تحسب للوزارة ولقطاع الدراسات والقائمين عليه بفضل الله.