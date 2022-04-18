البعض قدم مقترحاً بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية لكنه لم يرفع للمجلس

الكويت تستضيف خلال شهر مايو أكبر ملتقى شبابي برعاية رئيس مجلس الأمة

عبدالعزيز الفضلي



نفى رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة النائب د.عبدالله الطريجي وجود أي شيء رسمي بخصوص تعديل الدوائر الانتخابية حتى اللحظة، مؤكدا ان ما يتم تداوله مجرد كلام، مشيرا إلى ان البعض قدم مقترحا بقانون بتعديل الدوائر لكنه لم يرفع لمجلس الامة.



جاء ذلك في تصريح له خلال حضوره المهرجان الرمضاني المشترك الذي أقامته جمعية الكشافة مع جمعية المرشدات وتضمن العديد من الانشطة الرمضانية. وحول استقالة الحكومة، قال الطريجي: متفائلون، خاصة ان الموضوع الآن لدى صاحب السمو وسمو ولي العهد وسينظرون لمصلحة الكويت، وأي قرارات تصدر نرحب بها لأن الهدف في النهاية مصلحة الشعب الكويتي. وذكر ان الكويت ستستضيف خلال شهر مايو المقبل اكبر ملتقى شبابي سيكون برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ويتضمن 8 فعاليات كشفية بمشاركة وحضور دولي كبير وذلك بعد صدور قرار بالإجماع من رؤساء الجمعيات الكشفية في الوطن العربي بتسمية الكويت عاصمة للعمل الكشفي.



وقال الطريجي ان جمعية الكشافة اعتادت وبشكل سنوي إقامة مثل هذه الفعالية الاجتماعية في الشهر الفضيل، موضحا انه بعد توقف عامين بسبب الجائحة قمنا بالتنسيق مع جمعية المرشدات ليكون هذا المهرجان من العادات التي عرف بها اهل الكويت خلال شهر رمضان المبارك، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية المرشدات وعلى رأسهن رئيسة مجلس الادارة هند الهولي على إنجاح الفعالية لأنها كانت بالفعل مميزة.



من جانبها، قالت رئيسة مجلس ادارة جمعية المرشدات هند الهولي ان المهرجان جمع طيب تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الكشافة وشارك فيها عدد كبير من الاهالي وكبار السن وذوي الهمم اضافة إلى المناطق التعليمية بوزارة التربية، مشيرة إلى انه تضمن مجموعة من الفعاليات الخاصة بالقرقيعان اسعدت جميع الحضور.



وأعربت الهولي عن بالغ شكرها وتقديرها لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة، مشيرة إلى اننا مستمرون في هذا التعاون وخدمة بلدنا الحبيب بجميع المجالات.