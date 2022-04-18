استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمكتبه بمقر وزارة الداخلية سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي.



وفي بداية اللقاء رحب بضيفه، وأكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطابق الرؤى حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تعزز التعاون والتنسيق الأمني بين الكويت والامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأشاد السفير النيادي بما تم بحثه من موضوعات مشتركة، مثمنا دور الكويت البارز في تأمين أمن واستقرار المنطقة.



كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى البلاد المنهل الصافي.



ورحب بضيفه وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.



وأعرب السفير العراقي عن تقديره وشكره للكويت على ما تقدمه من جهود فعالة مخلصة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى البلاد الهاشمي عجيلي، وأشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ثم استعرضا عددا من الملفات التي من شأنها دعم تعزيز سبل التعاون والتنسيق الأمني بين الكويت والجمهورية التونسية.



وأشاد سفير تونس بما تمت مناقشته من موضوعات والتي من شأنها توسيع آفاق التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.



كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف محافظ مبارك الكبير محمود بو شهري ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف ومحافظ حولي علي سالم الأصفر، وفي بداية اللقاء رحب بضيوفه، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظات لبسط مظلة الأمن والأمان وتطبيق القانون، وخلال اللقاء تم بحث تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين المحافظات الثلاث ووزارة الداخلية بما يساهم في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.



وثمن المحافظون جهود القطاعات الأمنية في فرض السيطرة الأمنية وتنفيذ القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.