بدأ بنك الكويت الوطني توزيع آلاف وجبات الإفطار في جولاته الميدانية الى مناطق مختلفة في الكويت طوال شهر رمضان المبارك، حيث باشرت سيارات نقل الوجبات التابعة لبنك الكويت الوطني بزيارة المناطق السكنية والأسواق الشعبية ومواقف النقل العام والعديد من المرافق الحيوية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن حملة وجبات الإفطار المتنقلة علامة فارقة في برنامج رمضان السنوي «افعل الخير في شهر الخير» خاصة أنها تضمنت العديد من الجولات الميدانية في المناطق لتكون على مقربة من المجتمع والأفراد وتتشارك معهم عادات وتقاليد هذا الشهر الفضيل.



وأضاف التركي أن عشرات المتطوعين من موظفي البنك الوطني يتواجدون يوميا في السيارات المتنقلة التي لها محطة يومية في قصر نايف وأسواق المباركية إلى جانب الجولات الميدانية إلى المناطق السكنية للإشراف على عمليات توزيع وجبات الإفطار.



وأكد أن الزيارات الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين شملت المباركية وقصر نايف وشرق والشويخ الصناعية وبنيد القار ومستشفى الصباح ومستشفى الأميري والمستشفى الميداني وأرض المعارض والمطار وغيرها الكثير من المناطق. ويحرص البنك من خلال هذه الجولات على البقاء قريبا من مجتمعه انطلاقا من دوره الريادي في الخدمة الاجتماعية.



كما لفت التركي إلى أن بنك الكويت الوطني يعتز بدوره كمبادر أساسي في خدمة المجتمع. ويحرص في كل عام على إثراء برنامجه الرمضاني بمبادرات تنموية ذات أثر يطول أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وذات أهداف صالحة للاستثمار مجتمعيا على المدى البعيد.



وتعتبر هذه الجولات الميدانية جزءا من برنامج البنك الرمضاني «افعل الخير في شهر الخير» والذي يأتي في إطار التزام «الوطني» بخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ويقدم البرنامج سنويا العديد من الأنشطة والفعاليات وأعمال التبرع والدعم لمختلف الهيئات الخيرية والإنسانية.



هذا، ويعتز بنك الكويت الوطني بكونه أحد رواد التنمية الاجتماعية من خلال برامج المسؤولية التي يطلقها، ويحرص من خلال هذه البرنامج على الحفاظ على عمق العلاقة مع المجتمع الذي ينتمي إليه.