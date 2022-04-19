

محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري بأن ما صدر أخيرا من وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح باب الترشح لعضوية بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بعدد 9 أعضاء لا يقوم على أساس سليم ومخالف لصريح النصوص.



وتابع أنه من خلال مطالعة المادة 11 من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل، في تاريخ انتهاء السنة المالية، طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي سنتين بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس 4 سنوات، تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا القانون و5 أعضاء بعد مضي 4 سنوات ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط.. الخ.



وتساءل د.الكندري: هل استعانت الوزارة بالفتوى والتشريع للفصل في قانونية ذلك.