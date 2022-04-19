نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حفل قرقيعان للأطفال في مجمع الأفنيوز، في اطار برنامجه الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية.



وساهمت مشاركة «بيتك» في حفل القرقيعان التي دأب البنك على القيام بها سنويا بإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات. وتتميز فعاليات القرقيعان التي ينظمها «بيتك» بتنوع المواقع التي يتواجد فيها لتغطي جميع الفئات العمرية للأطفال.



أجهزة العيادي



كما وفر «بيتك» للجمهور رواد مجمع الأفنيوز، أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية لتشمل الدينار، والـ5 دنانير، والـ10 دنانير، ويؤكد ذلك حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائما إلى عملائه في أماكن تواجدهم.



«تواصل بالخير في شهر الخير»



ويتضمن برنامج «بيتك» «تواصل بالخير في شهر الخير»، أنشطة ومساهمات اجتماعية وتطوعية متعددة ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، ومسابقات قرآنية، وفعاليات قرقيعان، وفعاليات رياضية وشبابية بالتعاون مع V-Thru، بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع.



ويواصل «بيتك» جهوده المجتمعية تماشيا مع إستراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على الاضطلاع بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية تكثيف جهود العمل التطوعي في شهر رمضان.