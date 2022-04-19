كعادته من كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك، أطلق مصرف الراجحي ـ فرع الكويت حملة اجتماعية لمساعدة المحتاجين عبر توزيع وجبات إفطار بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام على الصائمين وذلك كمبادرة خير في الشهر الفضيل. حيث يعد المصرف داعما رئيسيا لكل مبادرات العمل التطوعي والخيري لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل عبر توزيع وجبات الإفطار في مناطق مختلفة في الكويت، ومنها هذا العام منطقة سوق المباركية، وتأتي المبادرة بجهود موظفيه من مختلف الإدارات والذين تطوعوا لعمل الخير، وذلك في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يرعاه المصرف. وقالت مشرف التسويق وتجربة العملاء دلال العسعوسي: مصرف الراجحي يفخر دائما بخدمة المجتمع الكويتي ويحرص على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، وتأتي مبادرتنا في سياق مسؤوليتنا الاجتماعية التي نسعى بكل جهد إلى تطبيقها عبر رعاية برامج ونشاطات مشابهة، والمصرف يرسل رسالته الاجتماعية عبر هذه المبادرة التي تسهم بنجاح أهدافه الاجتماعية، الإنسانية، والخيرية حيث تركز على المساهمة بسد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية.