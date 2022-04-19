تتنافس 60 أسرة كويتية للعام الثاني على التوالي ضمن المسابقة الأسرية الثانية لحفظ القرآن الكريم والتي تنظمها مبرة المتميزين بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاوقاف وبرعاية وقف العم عبدالله العثمان، رحمة الله. وقال نائب المدير العام لشؤون القرآن في المبرة عايض الفضلي إن الأسر الكويتية من آباء وأبناء وأمهات تنافسوا في حفظ القرآن الكريم، حيث تعتبر هذه المسابقة نوعية ونقيمها للسنة الثانية في مبرة المتميزين حيث لا توجد مثل هذه الفكرة بأي دولة.



وأضاف: خلال تقييم الأسر الكويتية المتنافسة في حفظ القرآن الكريم فإن مفهوم الأسرة قائم على «أب وأم وأبناء فقط وليس 3 اخوان، فيجب ان يكون أحد الابوين معهم كأسرة»، وذلك للمشاركة بالمسابقة.



بدوره، قال المشرف العام على المسابقة خالد القصار: للمسابقة عدة اهداف، الرئيسي منها ان تحيا الأسرة الكويتية بقيم القرآن.