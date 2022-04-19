محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع أن تمدد الكويت الموعد الحالي الذي ينتهي منتصف مايو المقبل لتقديم الشركات عروضها للمرحلة الرابعة من مشروع محطة لتوليد الكهرباء في منطقة الصبية بغية إعطاء المقاولين مزيدا من الوقت لإعداد عطاءاتهم، ومع ذلك يمكن لمقدمي العطاءات المؤهلين الآن تقديم عطاءاتهم حتى منتصف مايو بشأن عقد لتصميم وبناء المحطة وتبلغ طاقتها 900 ميغاواط.



وقالت المجلة ان المصادر ذاتها تتوقع ان تستمر وزارة الكهرباء والماء في تمديد الأجل النهائي وإغلاق المناقصة الخاصة بالمحطة التي ستعمل على التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة.



وأشارت الى ان شركة الغانم انترناشنال المحلية للتجارة العامة والمقاولات وشركة باور تشاينا من بين مقدمي العطاءات المحتملين للعقد. وتقع المرحلة الرابعة من محطة الصبية داخل مجمع الطاقة الذي يحمل نفس الاسم، والذي يضم العديد من محطات توليد الطاقة الحرارية، وتقدر ميزانية المشروع بـ 650 مليون دولار.



ويتضمن نطاق العقد بناء مولدات مبردة بالهيدروجين بالإضافة إلى توريد وتركيب توربينات الغاز والبخار، وقواطع الغاز المعزولة والمحطة الفرعية.



وتحدثت المجلة عن مناقصة اخرى مستقلة يجري العمل على إعدادها لتحويل محطة توليد قائمة تعمل بالدورة البسيطة بطاقة 250 ميغاواط في الصبية إلى محطة تعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المشتركة.



تجدر الاشارة الى أن شركة الغانم انترناشنال كانت قد أنجزت في 2019 العمل على إنشاء محطة تعمل بالدورة البسيطة، كما استكملت في 2020 بناء محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في مجمع الصبية للطاقة حسب ما أوردت ميد في وقت سابق.



ويشار في هذا السياق الى أن ديوان المحاسبة كان قد وافق العام الماضي على منح عقد استشارات المعاملات لمشروعي شمال الزور 2 و3 ومجمع الخيران 1 المستقل لإنتاج المياه والطاقة في الكويت لتحالف شركات بقيادة شركة ارنست آند يونغ البريطانية.