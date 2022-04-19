علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن هناك نحو 4572 مواطنا ومواطنة تقاعدوا من أعمالهم خلال العام 2021، 62% منهم تقاعدوا من القطاع الحكومي بواقع 2847 مواطنا ومواطنة.



وبلغ إجمالي أصحاب المعاشات على قيد الحياة بنهاية ديسمبر الماضي نحو 153.64 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 149 ألف مواطن ومواطنة في نهاية 2020، يأتي ذلك فيما تراجع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين بنحو 4 دنانير إذ بلغ 1270 دينارا شهريا بنهاية 2021 مقارنة بـ 1274 دينارا في نهاية ديسمبر 2020.



وارتفعت أعداد المستفيدين من المعاشات من المواطنين الأرامل والأولاد والمستحقين الآخرين بنحو 3729 شخصا خلال 2021، إذ بلغت أعدادهم بنهاية ديسمبر 92.59 ألف مستفيد ومستفيدة، مقارنة بـ 88.87 ألفا في نهاية 2020.



وتفصيليا، ارتفعت أعداد المتقاعدين من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بواقع 3914 مدنيا متقاعدا خلال 2021 إذ بلغ عددهم بنهاية ديسمبر الماضي 117.3 ألف متقاعد ومتقاعدة مقارنة بـ 113.4 ألف متقاعد في نهاية ديسمبر 2020.



واستحوذ القطاع الحكومي على 73% من إجمالي المتقاعدين المدنيين الجدد بواقع 2847 مواطنا ومواطنة ليرتفع عددهم من 97.83 ألف متقاعد في 2020 إلى 100.67 ألف في نهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفع عدد المتقاعدين من القطاع النفطي بـ 275 متقاعدا ليصبح عددهم بنهاية 2021 نحو 7585 شخصا مقارنة بـ 7.31 آلاف في نهاية 2020. وارتفعت أعداد المتقاعدين من المواطنين والمواطنات بالقطاع الأهلي بنحو 792 متقاعدا جديدا في 2021 ليصبح عددهم 9057، مقارنة بـ 8265 في عام 2020.



وزادت أعداد المتقاعدين من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص إلى 5058 مواطنا ومواطنة خلال 2021 بزيادة 152 شخصا مقارنة بـ 4906 مواطنين ومواطنات في 2020.



ولجهة العسكريين فقد ارتفعت أعداد المتقاعدين من القطاعات الـ 3 خلال 2021 بواقع 506 متقاعدين جدد ليصبح عددهم 31.26 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية 2021 مقارنة بـ 30.76 ألف متقاعد بنهاية 2020. وتفصيليا، ارتفعت أعداد المتقاعدين من وزارة الدفاع بواقع 466 شخصا ليصبح عددهم 12.58 ألف شخص مقارنة بـ 12.11 ألفا في نهاية 2020، فيما زاد عدد المتقاعدين من وزارة الداخلية خلال الفترة ذاتها بواقع 6 أشخاص ليرتفع عددهم إلى 13.17 ألف متقاعد، فيما ارتفع عددهم بالحرس الوطني بواقع 34 شخصا ليصبح عددهم 5.51 آلاف متقاعد. ولجهة المعاشات، فقد تراجع متوسط معاش المتقاعدين من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل بواقع 5 دنانير ليصبح متوسط معاشهم بنهاية دسيمبر 2021 نحو 1216 دينارا مقارنة بـ 1221 دينارا في نهاية الشهر ذاته من 2020.



ومن بين هؤلاء المدنيين شهد المتقاعدون من العاملين بالقطاع الأهلي أعلى معدل تراجع في متوسط المعاش التقاعدي بواقع 36 دينارا شهريا إذ بلغ 1374 في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 1410 دنانير بنهاية 2020.



وارتفع متوسط المعاش للمتقاعدين من القطاع النفطي بنحو 4 دنانير ليصل إلى 1781 دينارا بنهاية 2021 مقارنة بـ 1777 دينارا بنهاية 2020، بينما تراجع متوسط معاشات المتقاعدين بالحكومة بواقع 4 دنانير ليصل إلى 1159 دينارا في نهاية 2021 مقارنة بـ 1163 دينارا في 2020.



أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص فقد ارتفع متوسط راتبهم التقاعدي بواقع دينارين ليصبح 690 دينارا شهريا في 2021 مقارنة بـ 688 دينارا بنهاية ديسمبر 2020.



ولجهة العسكريين فقد ارتفع متوسط معاشاتهم التقاعدية بنحو 1 دينار شهريا ليصبح متوسط المعاش عن 2021 نحو 1567 دينارا مقارنة بـ 1566 دينارا في 2020.



وتراجع متوسط معاش المتقاعدين من وزارة الدفاع بنحو دينارين ليصبح 1621 دينارا شهريا في 2021 مقابل 1623 دينار شهريا في 2020، بينما ثبت متوسط معاشات المتقاعدين من الداخلية عند متوسط 1540 دينارا شهريا من دون تغيير يذكر، فيما ارتفع متوسط معاشات المتقاعدين من الحرس الوطني بواقع 7 دنانير ليصبح 1507 دنانير شهريا مقارنة بـ 1500 في 2020.



وأظهرت الأرقام أن عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية من الأرامل والأولاد والمستحقين الآخرين للمعاشات من خلف المدنيين العاملين لدى صاحب عمل ارتفع بنحو 2581 شخصا ليبلغ 68.533 ألف شخص بنهاية 2021 فيما ثبت متوسط نصيب الفرد منهم عند 447 دينارا شهريا. أما نظراؤهم من المستفيدين من المدنيين العاملين لحسابهم الخاص فقد زاد عددهم 190 شخصا ليصبح 2072 مستفيدا مقارنة بـ 1882 مستفيدا بنهاية 2020 فيما تراجع معاشهم التقاعدي بـ 7 دنانير إلى 272 دينارا مقارنة بـ 279 دينارا في 2020. ولجهة نظرائهم من العسكريين فقد زادوا 958 شخصا ليبلغ عددهم بنهاية 2021 نحو 21.99 ألف شخص فيما ارتفع متوسط نصيبهم بقيمة دينارين إلى 458 دينارا.



هذه أعلى 4 معاشات تقاعدية



1781 دينارا لـ «النفط»



1621 دينارا لـ «الدفاع»



1540 دينارا لـ «الداخلية»



1507 دنانير لـ «الحرس»