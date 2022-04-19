باهي أحمد



وقعت مجموعة بي ان كي القابضة أمس عقد الرعاية الرسمية لبطل العالم في البادل اللاعب الإسباني خوان ليبرون في احتفالية عقدت في فولفو ستوديو بمجمع الخليجية، حيث حضر التوقيع رئيس مجموعة بي أن كي القابضة بدر ناصر الخرافي والمصنف الأول عالميا في رياضة البادل الإسباني خوان ليبرون ونجوم الفريق الكويتي للبادل وعدد من اللاعبين الشباب الذين تفاعل معهم النجم العالمي المحتفى به والذي عبر عن سعادته بزيارة الكويت وانتشار اللعبة بها بشكل لافت.



وفي هذا السياق، قال اختصاصي التسويق في شركة فولفو للسيارات، محمد الغربللي إن الكويت تحتفي وتفخر بزيارة بطل العالم للبادل الإسباني خوان ليبرون، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية في تشجيع الألعاب الجديدة والتي لها أثر صحي ومعنوي جيد على اللاعبين خاصة الشباب.



وأضاف الغربللي أن هناك أجندة جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت قريب وستشهد مشاركة من بطل العالم في البادل، كما أن تلك المفاجأة ستكون سارة لجميع محبي اللعبة في الكويت، وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها.