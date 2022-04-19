عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2022، وذلك يوم الأحد الماضي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تم استعراض جهود مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير تجاه المبادرين، والتي كان من أبرزها برنامج تأهيل المبادرين والذي بدأ في عام 2013 وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 328 متدربا، وكذلك تم التطرق لعدد من المقترحات التي من شأنها تقوية وتعزيز هذه الجهود لإبراز وتطوير دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلصت اللجنة إلى تبني مجموعة من التوصيات منها تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية للمبادرين والتي تهدف إلى تعزيز قدراتهم الفنية وتمكينهم من التعامل مع كل الظروف في بيئة الأعمال، كما أكدت اللجنة أهمية مراجعة التشريعات التي تحاكي هذا القطاع المهم، بهدف العمل على تطويرها وبما يتماشى مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال الحديثة.