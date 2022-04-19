لتسهيـــل الإجــراءات وضمان سرعـــة إنجاز المعاملات للمواطنين وأصحاب الأعمال، أعلنت وزارة المالية امس عن إطلاق 25 خدمة إلكترونية خاصة بقطاع أملاك الدولة على موقعها الإلكتروني تتيح إمكانية تقديم الطلبات وتسديد رسوم بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة دون الحاجة للحضور الشخصي ومنها خدمات دفع مستحقات الشاليهات والقسائم، وخدمات إصدار تراخيص وشهادات مختلفة.



وبهذه المناسبة، قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي: معظم الخدمات الخاصة بقطاع أملاك الدولة أصبحت متوافرة على موقع الوزارة، ما يرفع عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين مع قطاع أملاك الدولة من مواطنين وأصحاب الأعمال. هذه الخطوة ترتقي بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها وزارة المالية للمواطنين وأصحاب الأعمال من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهم في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية المتعلقة بأملاك الدولة، والخدمات الإلكترونية الجديدة هي:



٭ خدمات جديدة خاصة بالشاليهات (10 خدمات): دفع المستحقات السنوية للشاليهات، طلب تحديد حدود شاليه، طلب ترخيص خيمة ربيعية مؤقتة، طلب ترخيص وتحديد حدود ملعب، ترخيص وتحديد موقع ماء سبيل، ترخيص تحديد حدود طريق إسفلتي، إصدار صورة طبق الأصل من إيصال سداد، طلب ترخيص وتحديد زراعة خلف حدود الشاليه، إصدار صورة طبق الأصل من ترخيص استغلال شاليه، طلب إضافة/ إزالة منشأة.



٭ خدمات جديدة خاصة بالقسائم (6 خدمات): خدمة دفع المستحقات السنوية، خدمة طلب بدل فاقد ـ عقد، طلب بدل فاقد ـ إيصال، طلب بدل فاقد ـ ترخيص، طلب شهادة لمن يهمه الأمر، طلب شهادة رهن قسيمة.



٭ خدمات جديدة خاصة بالأسواق (5 خدمات): دفع المستحقات السنوية للأسواق، طلب بدل فاقد ـ عقد، طلب بدل فاقد ـ إيصال، طلب بدل فاقد ـ ترخيص، طلب شهادة لمن يهمه الأمر.



٭ خدمات جديدة خاصة بالجمعيـــات التعاونيــة (4 خدمات): دفع المستحقات السنوية للجمعيات، طلب بدل فاقد ـ عقد، طلب بدل فاقد ـ إيصال، طلب شهادة لمن يهمه الأمر.



جدير بالذكر أن جميع الخدمات السابقة متوافرة الآن على موقع الوزارة الإلكتروني وقريبا على تطبيق «سهل».