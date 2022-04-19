بيروت ـ أحمد منصور



أكد النائب والوزير السابق علاء الدين ترو، ان لائحة «الشراكة والإرادة»، في دائرة الشوف ـ عاليه تتجاوز باهتمامات اعضائها الثلاثة عشر، الانتخابات الى شراكة المصير والمصالحة التي ارساها البطريرك الراحل نصر الله صفير ووليد جنبلاط.



وأضاف «هذه المصالحة التي أنهت الحرب، والأسباب التي أدت اليها، مع الأسف مازال البعض من أصحاب النفوس المريضة، يحاولون تجاوزها عبر نكء جراح الحرب لأهداف انتخابية».



وجاء كلام ترو ردا على تعليق لقناة «او تي في» الناطقة بلسان التيار الحر وتضمن تهجما عنيفا على الحزب التقدمي الاشتراكي وقادته وبالذات النائبين مروان حمادة ووائل ابو فاعور.



وقال ترو في لقاء سياسي: «من يصالح لا (ينبش) الماضي، ونحن لن ننبش الماضي، وكما يقول الحزب التقدمي الاشتراكي وتيمور جنبلاط، صوت العقل إرادة الغد، لذلك فإن صوتنا، هو صوت العقل وليس العاطفة، وارادتنا إرادة الغد وليس الماضي، الذي يحاول البعض العودة اليه».



وشدد ترو على ان اللقاء الديموقراطي، يعمل لصالح جميع الناس، وليس فقط لمن انتخبه.